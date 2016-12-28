日職／若陽岱鋼效應夠強 巨人考慮來台辦例行賽NOWnews今日新聞 (2016-12-28 13:31)
巨人隊今天在台灣召開記者會，迎接台灣「巨」星陽岱鋼正式加盟，他也在現場自我介紹自己是巨人軍的一員，現場也吸引６家日本媒體來台採訪。
陽岱鋼效應絕對是巨人隊願意爭取他的理由，就巨人隊廣報部相關人士指出，「希望他的加入可以跟李承燁當初加盟巨人一樣，讓不少韓國民眾喜歡上巨人隊球賽，而來日本，陽岱鋼也是一樣的原因。」
此外，巨人隊也考慮開放電視轉播等、網路轉播給授權給台灣媒體，巨人隊ＧＭ堤辰佳更說：「我們從今年的三軍賽開始，就一直有跟台灣有緊密的結合，未來若真的有機會，也希望在台灣打例行賽。」
不過台灣球場設施的確還有很多需要努力的地方，這也是未來巨人隊會考慮的重點，但他們也會積極去推動這樣的事情發生，若有對手願意來台一起比賽的話，或許也很棒。
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