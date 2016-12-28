陽岱鋼加盟日職巨人軍記者會（2）中央社 (2016-12-28 13:50)
旅日棒球好手陽岱鋼（圖）28日在台北出席「陽岱鋼加盟巨人軍記者會」，圖為陽岱鋼穿上巨人隊球衣。中央社記者張新偉攝 105年12月28日
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