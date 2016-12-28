（中央社記者張謙香港28日電）英國導演柯文思（Malcolm Clarke）近日點評中國大陸導演張藝謀、馮小剛和陳凱歌，並說最愛中國電影「霸王別姬」。



南方都市報今天報導，柯文思於月中出席了廣州紀錄片節，期間他接受了南方都市報專訪。



報導指出，柯文思是英國導演、製片人，從事紀錄片和劇情片創作近30年，在全世界80多個國家拍攝及製作過影片，作品幾乎獲得過各大國際電影節大獎，包括4次奧斯卡提名、2座奧斯卡獎等，



在專訪中，柯文思說，很多大陸導演的電影他都看過，最近就看了馮小剛執導的「我不是潘金蓮」。



他說，這部電影給他留下了很深印象，而馮小剛是一位很有趣的演員和導演。



但他至今最喜歡的中國電影是陳凱歌執導的「霸王別姬」。



柯文思說，這是一部很讓人心痛的非常棒的電影，它講述的是20世紀中國的歷史，是一部非常出色、強大的電影。



「霸王別姬」於1993年在香港上映，這部電影由湯臣電影有限公司出品，改編自李碧華的同名小說，由香港已故藝人張國榮及大陸演員鞏俐、張豐毅領銜主演。



說到張藝謀，柯文思說，「他導演了很多很棒的電影，但最近拍的一些電影並不怎麼好。當然他是大師級別的人物，這也是為什麼他在世界上被很多人所知。」



他又說，「他（張藝謀）在世界上獲得了大獎，拍攝了一些精彩絕倫的電影，令人惋惜的是這樣的電影並不多。」



談到大陸電影的泛娛樂化及受到好萊塢電影衝擊，柯文思認為，大陸借鏡好萊塢的模式當然是好的，「但中國電影製作人應探索中國的主題，講述中國故事，不要複製或模仿美國模式」。



他說，模仿是很危險的；大陸幅員遼闊，還有很多尚未開發的地方，有成千上萬的故事需要去挖掘。因此，他對大陸電影製作人的建議就是著眼國內。



另據報導，柯文思自上世紀80年代首次到大陸，和大陸已有30多年「交情」，還起了現有的中文名。



目前柯文思大部分的創作時間在大陸，他剛拍完「講述大陸和美國關係的紀錄片「善良的天使（The KindAngel）」，又準備拍攝一部以「一帶一路」為背景的紀錄片。



據報導，柯文思說，「善良的天使」是應諾貝爾得獎者、歐元之父」孟德爾（Robert Mundell）和美國前國務卿季辛吉的要求拍攝的。



他透露，2年半前，孟德爾和季辛吉找他，希望他拍攝一部關於中國的片子。1051228