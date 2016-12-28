陸港澳辦人事調動 宋哲成潛在接班人中央社 (2016-12-28 13:20)
（中央社記者張謙香港28日電）中國大陸外交部駐香港特派員宋哲近日調任大陸國務院港澳事務辦公室副主任，有分析指他可能接替王光亞出任港澳辦主任。
港澳辦主管香港和澳門事務，現任主任王光亞66歲，已超過正部級退休年齡。
大陸國務院昨天宣布，免去港澳辦副主任周波的職務，任命宋哲及港澳辦法律司司長黃柳權為港澳辦副主任。
星島日報今天報導，大陸外交部駐港特派員本屬副部級，宋哲的調任屬於平調，黃柳權則由廳級升任副部級。
報導引述大陸中國人民政治協商會議全國委員會常委劉漢銓說，宋哲在港多年，熟悉香港事務；黃柳權則熟悉法律事務，兩人出任港澳辦副主任有助落實基本法及「一國兩制」。
報導又引述親政府的建制派人士分析，宋哲既了解香港情況，又有豐富外交經驗，接任已屆退休年齡的王光亞擔任港澳辦主任的呼聲較高。
現年56歲的宋哲是外交官出身，2012年起出任外交部駐港特派員。
宋哲及黃柳權獲委任後，港澳辦副主任增加到4人，另外兩人為今年初由中紀委派駐港澳辦的紀檢組組長李秋芳，以及馮巍。1051228
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