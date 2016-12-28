▲EXO專輯半年銷量突破兩百萬張。（圖／翻攝自EXO臉書）

夯團EXO在全球各地都有許多支持者，今（28）日，EXO在2016年的專輯銷量數據公開，包括正規三輯、張藝興SOLO專輯、小分隊CBX專輯等，總共專輯銷量達到213萬張，成為2016年名符其實的銷量王！

統計至12月27日，EXO在今年六月發行的正規三輯《EX'ACT》以及今年八月發行的正規三輯後續曲《LOTTO》共賣出117萬張，2016冬季特別專輯《For Life》共有42萬5千張，CBX《Hey Mama！》賣出27萬6千張，張藝興SOLO專輯《LOSE CONTROL》賣出26萬張，全部售出專輯數量高達213萬張。

而雖然是2016年的銷量，不過EXO在今年6月後才陸續發行新專輯，在短短半年內銷售數字就累積破兩百萬張，見證到EXO的超高人氣。

▲EXO冬日專輯成績《For Life》相當不錯。（圖／翻攝自EXO臉書）