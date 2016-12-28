蔡總統指陸打壓 北京：堅持一中原則中央社 (2016-12-28 12:55)
（中央社記者尹俊傑北京2016年12月28日電）總統蔡英文日前指中國大陸從未停止打壓台灣外交和國際參與。中國大陸國台辦發言人安峰山今天重申，大陸歷來以「一個中國」原則處理台灣對外交往問題。
聖多美普林西比和台灣斷交後，蔡總統21日表示，中國大陸對台灣在外交和國際參與上的打壓從來沒停過，這次斷交顯示陸方打壓跟黨派無關、跟誰執政無關，如此作為對兩岸關係長遠發展毫無助益。
大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山回應相關提問時說，5月20日以來兩岸關係形勢發生變化，民進黨政府不承認「九二共識」、不認同「兩岸同屬一中」，「其影響是多方面的」。
安峰山表示：「我們歷來以『一個中國』原則來處理台灣的對外交往問題，任何製造『兩個中國』、『一中一台』的企圖都註定會失敗。歷史的趨勢，不可阻擋。」
對有分析認為台聖斷交後陸方對兩岸關係仍留有餘地，安峰山說，台灣方面若有改善兩岸關係的善意和誠意，就應明確回到堅持「九二共識」這一共同政治基礎。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Burner 泡菜．宗家 泡菜．正安 泡菜．韓國宗家府泡菜．泡菜 炒飯．金園 泡菜．愛之味 水果泡菜．周氏泡菜．泡菜 450g．泡菜麵．維力 泡菜．泡菜火鍋．costco 泡菜．海鮮 泡菜．前田 泡菜．周氏 泡菜．泡菜杯麵．九福 泡菜．敬妻泡菜．手作泡菜．泡菜餅．泡菜拉麵．泡菜 1000g．泡菜鍋．小潘泡菜．泡菜 拉麵．黃金泡菜．PALDO 泡菜．泡菜 泡麵．泡菜湯
- OLIVIA 《水玉普普 藍》 加大雙人床包被套四件組 日雜甜美Z
- Rowana 金燦炫光PC鏡面鋁框行李箱 29吋(星耀灰)
- 【東方 ORIENT】菁英尊爵時尚腕錶(FUY03004B)
- LE CREUSET 橢圓鐵鍋 23cm + 單柄圓鐵煎盤 23cm + 矽膠法式
- 【CITIZEN 星辰】世界電波光動能時尚腕錶(黑/42mm/BY0130-5
- ADISI 香楓鋁桿帳活動式延伸帳AT16091-1 (需搭配主帳) / 城
- 【雅紅珠寶】白衣公卿天然冰種放光白翡翠(蛋面)
- 【ORO】無線胎壓偵測器TPMS 胎內 W410B 省電型 (含安裝)
- 【豪華組】DXG IRONX 運動攝影機DVS-5G9(附腕帶遙控器)
- 【Chloe光學眼鏡】法式優雅基本款(黑#CL2625 001)
揭秘：兩個省委秘書長之間的行受賄秘密【北京新浪網】
大樂透再爆三注頭獎 獎池升至32.24億元【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
《擺渡人》評分不如《長城》 網友：向張藝謀道歉【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》