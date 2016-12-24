▲嘉莉費雪驚傳在飛往洛杉磯航程中心臟病發，一度沒有呼吸。（圖／翻攝自鏡報，2016.12.24）

飾演《星際大戰》系列電影中「莉亞公主」一角聞名的美國女星嘉莉費雪（Carrie Fisher）日前赴英國倫敦宣傳新書，結束行程後飛返美國洛杉磯，在飛機上竟突然心臟病發，幸有具醫療背景的乘客全程為她急救，落地緊急送醫後情況一度穩定，但沒想到最後仍不敵死神，於今早傳出過世消息，享壽60歲。

嘉莉費雪出身演藝世家，爸爸艾迪費雪（Eddie Fisher）是50年代樂壇巨星，媽媽是知名女演員黛比雷諾（Debbie Reynolds），在她18個月大時，因爸爸和「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）傳出婚外情，夫妻因而離婚，媽媽之後雖然再嫁，但婚姻依舊不美滿。嘉莉費雪從小看媽媽酗酒，母女間感情並不佳。因家庭背景複雜，她13歲就開始抽大麻，到19歲演出「莉亞公主」時，她已對迷幻藥與止痛藥成癮。

▲嘉莉費雪19歲演出「莉亞公主」時已對迷幻藥及止痛藥上癮。（圖／翻攝自鏡報，2016.12.24）

因《星戰》系列電影而一夕成名，嘉莉費雪在最近出版的自傳中透露曾與合拍該系列電影的已婚男星哈里遜福特（Harrison Ford）談了三個月的地下情。《星戰》後嘉莉費雪沒有其他代表作，但她取材自身兒時經歷的半自傳小說《來自邊緣的明信片》大受歡迎，還改編成電影，開啟嘉莉費雪劇本創作之路，她在1991年到2005年間從事為劇本潤飾的工作，在業界是有名的「劇本醫生」。

2014年《星戰》系列再開，電影公司邀請嘉莉費雪重拾「莉亞公主」一角演出，推出第七集《STAR WARS：原力覺醒》，再度掀起《星戰》熱，全球票房累計逾20億美元（約新台幣640億元），佳評如潮讓續集迫不及待緊接開拍。未料嘉莉費雪竟在宣傳新書行程中心臟病發，經搶救送醫情況一度回穩，無奈最後仍因心臟驟停併發症而辭世。

▲嘉莉費雪（右）曾和哈里遜福特合拍《星戰》談地下情。（圖／翻攝自Harrison Ford推特，2016.12.28）

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