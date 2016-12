(中央社倫敦27日綜合外電報導)英國流行音樂巨星喬治麥可耶誕節猝逝後,住家外擺滿致哀的鮮花、蠟燭、氣球和卡片,家屬今天表示很「感動」;而喬治麥可同性伴侶受訪時透露,喬治麥可原本很期待耶誕節。



根據法新社,喬治麥可(George Michael)的同性伴侶法瓦茲(Fadi Fawaz)耶誕節當天準備叫喬治麥可起床共進午餐時,發現他已離開人世。



英國「每日電訊報」(Daily Telegraph)報導,2011年開始與喬治麥可交往的美髮師法瓦茲說:「我去叫醒他時,赫然發現他走了,安詳地躺在床上。」



「最近一切變得非常複雜,但喬治很期待耶誕節,而我也是。現在一切都毀了。」



根據路透社,43歲的法瓦茲昨天推文寫道:「我永遠不會忘記耶誕節上午第一件事,竟是發現伴侶安詳地死在床上。」



喬治麥可的舊愛高斯(Kenny Goss)也在聲明中說:「我親愛的朋友、老愛人喬治麥可過世消息讓我心碎。」「他是非常善良且寬厚的人。」



53歲的喬治麥可過世後,英國警方曾表示,他的死因「不明,但並無疑點」。根據英國廣播公司(BBC),喬治麥可經紀人李普曼(Michael Lippman)說,喬治麥可死於心臟衰竭。



以「轟」(Wham)合唱團走紅、後來單飛的喬治麥可,唱過「Last Christmas」 、「Faith」、「Wake Me Up Before You Go-Go」等金曲。



他是在倫敦泰晤士河畔村莊戈林(Goring)的家中過世,歌迷含淚在房子外頭擺放紀念物。喬治麥可在倫敦北部海格特(Highgate)的豪宅外人行道,也可見粉絲致哀物品。



公關在聲明中說:「喬治過世後,面對這幾天湧進大量留言表達對他的愛,家屬和親友一直很感動。」「與部分報導相反,事實上他的死因沒有疑點,我們打從心底感謝那些適當選擇紀念他的人生和傳奇的人。」(譯者:中央社盧映孜)1051228