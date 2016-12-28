GD公開談「戀愛分手」 首回應私照外流事件NOWnews今日新聞 (2016-12-28 12:00)
天團BIGBANG在12月攜第三張正規專輯《MADE》回歸，五位成員為宣傳也積極參與節目演出。在今（28）日，《黃金漁場Radio Star》BIGBANG特輯的下集中，被主持人尹鍾信問到分手、戀愛等相關問題的G-Dragon將做出回應，讓粉絲更是期待節目播出。
21日播出的《黃金漁場Radio Star》BIGBANG特輯，五位成員在節目中展現好感情、盡最大努力的互相爆料不為人知的「小秘密」，不只現場人員笑成一團，也讓粉絲邊看邊爆笑，直呼節目非常有趣。
而在28日播出的下集中，曾和水原希子、小松菜奈傳緋聞的G-Dragon，被主持人尹鍾信問及相關問題時，也首次於公開場合做出回答。
此外，會有與小松菜奈正在戀愛中的傳聞，全因為G-Dragon私人SNS帳號被盜，對此，G-Dragon也會在今日播出的節目中回應私照外流事件，令各界相當關注。
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