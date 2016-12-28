



bnt新聞訊 因熱門韓劇「藍色大海的傳說」、「鬼怪」，令全智賢、金高恩以及劉仁娜的人氣一再飆升。觀眾們在觀看劇情時還會將目光放在女星們的穿搭與美妝上。





她們那並沒有隨著歲月的流逝而改變的肌膚更是羨煞眾多女性。擁有如韓女星般的完美童顏是每位女性的夢想，那就從今天開始進行正確的護膚管理吧。





打造童顏肌膚的正確方法，聽聽韓國知名創意設計美妝品牌too cool for school是如何說的吧。





SKIN CARE





與精致的五官相比，擁有潔凈的肌膚更為重要。若想打造出無瑕、嫩滑的肌膚，潔面時需下足功夫。建議首先使用可以將殘留的化妝品及各種汙垢深層清潔的潔面油去除彩妝，然後再利用Mousse Soapd稠密的氣泡，將毛孔內殘留的汙垢毫無刺激地完美去除。







完成潔面後，可使用富含維他命面霜成分的面膜為皮膚提供營養。根據自身的肌膚煩惱，挑選相應功效的面膜即可。每日一張，堅持使用便能得到夢寐以求的“自體發光”般的肌膚。





在上底妝前，不妨使用含有雞蛋成分、保濕效果卓越的Egg Mousse面膜為皮膚進行warming-up吧。可以使皮膚立即變得水潤亮澤，提高底妝的服帖力，令妝容一整天保持完美狀態。





01 BLACK OILO ZIUZA 這款潔面油含有吸收力較強的黑炭和黑泥成分，可以有效去除皮膚表面殘留的化妝品和廢棄物，使毛孔變得更加清潔，為您帶來嫩滑肌膚。







02 EGG MOUSSE SOAP 該產品含有與一般雞蛋相比營養成分更為豐富的紅卵的卵黃提取物。泛著一點紅色光芒的稠密泡沫，細膩富有彈性，可以使皮膚刺激最小化。在去除彩妝殘留物的基礎上，可深層清潔廢棄物，同時具有保濕、提高皮膚彈性、使膚色更加清凈明亮的效果，是一款摩絲劑型的泡沫洗面奶。





03 EGG MOUSSE PACK 這是一款為迎接2017雞年的到來推出的限量版產品，選擇了象征幸運的紅色包裝。松軟的泡沫中含有與比一般雞蛋營養價值更高的紅卵成分，具有保濕、彈力、營養，和使膚質更加嫩滑的效果，可以促進基礎化妝品的吸收，提高彩妝產品的附著力，是一款免洗型wraming-up面膜。





04 MULTI VITAMIN MASK 濃縮的面霜劑型可以使面膜緊密地貼服在皮膚上，是一款可以立即為皮膚苦悶提供具有針對性能量的面膜。





BODY CARE





在幹燥的冬季里不但要註重面部肌膚的護理，同樣還要關註保持身體肌膚的狀態。為了使全身擁有潤澤嫩滑的肌膚，建議在洗澡時首先對皮膚角質進行整理，之後再為身體肌膚做保濕護膚。







建議使用具有磨砂功能的沐浴液，定期對皮膚角質和廢棄物進行整理。然後使用保濕力卓越的body butter，在全身均勻塗抹，形成堅實的保濕膜。在寒冷的冬季，皮膚特別容易幹燥，在洗澡後不要忘記塗抹保濕產品，這是十分重要的。





01 COCONUT MILKY BODY SCRUB 椰子的果肉和果皮中的天然磨砂成分，可以對長期堆積的角質和廢棄物進行有效護理，泡沫沐浴露可以使皮膚變得更加潤澤清爽。這是一款具有二合一功效的Body Scrab產品。







02 Egg Mellow Body Butter該產品內富含十余種精油成分，可為肌膚帶來持久的保濕功效。在為身體肌膚保濕的同時，還可將產品內的有效成分完全傳遞給肌膚，為肌膚充足所需的營養。





MAKE-UP





2017年全新升級的自然陰影妝預計將成為嶄新的流行趨勢。在進行幹練的基礎化妝後，使用由3種顏色構成的多功能眼影，可以使混合效果更加自然。







眼妝部分建議省略掉厚重的眼線以豐盈的睫毛妝代替。使用可自動調節睫毛刷角度的睫毛膏，打造出更長、更濃密的睫毛妝。





最後，塗抹今年秋冬季最為流行的紅色唇膏後，即可完成毫無過分之感、時尚要素齊全的幹練彩妝。





01 藝術課堂三色修容粉餅（ART CLASS BY RODIN）該產品由3種顏色組成，除了可使用在兩頰處也可使用於鼻梁、發際線等部位。不凝結的質地可清搽一層使用及使初學者也能輕松展現心型小臉妝。







02 恐龍廣場可調理三段彎曲睫毛膏（Dinoplatz Twisty Tail Mascara）該產品自帶的三種差異彎曲度的高彈性可動彈刷頭是韓國創始，可同時實現對睫毛的卷翹、纖長、立體以及定型，纖細且柔軟的毛刷不會錯過任何一根，縱然是隱藏起來的睫毛也不會錯過，可將睫毛打造的更完美且豐盈，更魅惑迷人的睫毛妝。





03 GLAM ROCK VAMPIRE KISS RED EDITION卓越的顯色令該產品成為了今秋打造紅唇妝的必備單品。該產品內更添加了三種植物性精油，可在嘴唇外部形成一道天然保濕膜，達到外幹爽內水潤的效果。該系列產品共分為五種顏色，五種深淺不一的紅色可助打造出氣質不同的紅唇美妝。宋恩智 鄭文蘭/文 too cool for school，bnt新聞DB/圖

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