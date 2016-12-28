



bnt新聞訊 天氣愈加寒冷幹燥，註重皮膚管理的朋友也越來越多。可無論何時何地肌膚都一樣優質的女星宋茜、崔智友和金裕貞等，她們的肌膚卻似乎絲毫不受寒風影響，令人艷羨不已。





在幹燥的秋冬季節里，做到為肌膚提供100%的水分與油分需求，才能擁有光滑、無瑕疵的肌膚。想要打造出如韓國女星們般的好肌膚，幾款護膚必備不能少。





ONE 解決肌膚幹燥的保濕霜





對於平常疏於護膚管理的人來說，天氣愈加寒冷，出現的皮膚問題也越多。幹燥的空氣、較低的濕度，這些都會令肌膚變得異常敏感。此時，在護膚時應減少對肌膚的刺激，並為肌膚補充足夠的水分，使皮膚擁有較為舒適的狀態。







含有6年生發酵人參等韓方提取物的韓方化妝品，具有卓越的保濕與皺紋改善功效。在肌膚敏感的冬季里使用這樣的護膚產品能得到更顯著的護膚功效。另外，建議冬季保濕霜的用量比平常更多，效果也會更好。

TWO. 一日一面膜，打造完美保濕膜





一日一面膜的護膚方法指的是每天使用一張面膜進行保濕管理。天氣越來越冷，使用面膜進行護膚管理的功效也就越明星。







最近市面上也推出了多種富含高濃縮安瓶成分的面膜，為想要輕松進行護膚管理的人們提供了方便。每次只需20分鐘，一張面膜即可使肌膚變得更加潤澤。

THREE. 細致護理全身肌膚





皮膚幹燥不止局限於面部。天氣越來越冷，手腳及全身的皮膚都會出現緊繃的幹燥感。







冬季，在洗澡後還有水汽的狀態下，應立即進行保濕。建議在浴室中放置全身乳和精油類產品，以便洗澡後能在全身充分塗抹保濕產品。在有水汽的狀態下，先塗抹油類產品，再塗抹面霜劑型的產品即可完成完美的保濕。





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李惠貞 鄭文蘭/文 HANSAENG COSMETICS RIN 韓生化妝品 璘，BIOTHERM，CLARINS，L’OCCITANE，bnt新聞DB/圖

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