



bnt新聞訊 韓國超人氣女團成員們的美貌有目共睹。美貌與實力兼具的她們，卻又有著各不相同的魅力。





說到時下人氣最旺的韓國女星，那定少不了润娥、秀智和Jessica的名字。時而清純、可人，時而性感的她們都是名副其實的“顏值擔當”。但她們卻有一個共同點，那就是完美無瑕的光澤肌膚。





如何能擁有如她們般的好膚質呢？正確護膚是關鍵。下面就為大家介紹一下，打造女星般光彩肌膚的秘訣。





润娥





女團成員润娥，如今以演員的身份活躍於熒屏之上。少女時代的成員們個個是傳說中的皮膚美人，其中允兒的肌膚可謂是最佳。







若想擁有允兒般嫩白的肌膚，就需在潔面階段多下功夫。尤其是在異常乾燥的冬季，選擇對皮膚有益、富含野菜萃取物的潔面霜，可助完成更柔和、且水分充足的潔面。

Jessica





以好膚質及時尚穿衣品味著稱的Jessica，在與粉絲分享自己的護膚秘訣是表示，打造好膚質最重要的便是塗抹足夠量的保濕霜。







若想擁有如她那樣水潤、有光澤的肌膚，最重要的是為肌膚提供足夠的水分。在平日護膚時，將保濕霜像面膜一樣，毫不吝嗇、充足量地塗抹在面部，待面霜被吸收後，再塗抹少量的精油，即可實現長久保濕。





秀智





秀智可謂是韓國演藝界中“皮膚美人”的代名詞。若想擁有如她那樣透明潔凈、充滿潤澤感的肌膚，應在夜間護膚時多加費心。







為了使肌膚在熟睡的過程中，不會出現水分與營養缺失的現象，建議在睡前塗抹足夠量的睡眠面膜。睡眠面膜使用方法十分簡單，無需清洗即可入睡，第二天早上醒來肌膚依舊水嫩有光澤。

EDITOR’S PICK





01 羅美化妝品野菜深層潔面霜（Lamy Cosmetics LAFINE VEGETABLE DEEP CLEANSING CREAM）







02 蘭蔻（LANCOME）水份緣舒緩日霜





03 嬌蘭（GUERLAIN）帝皇蜂姿黃金複原蜜





04 馥蕾詩（fresh）紅茶塑顏緊致睡眠面膜





李惠貞 鄭文蘭/文 LAMY/LAFINE野菜，LANCOME，GUERLAIN，fresh，bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』