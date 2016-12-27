【大成報記者黃義雄/江西報導】中國首席禪畫大師、非物質文化遺產傳承人釋延年法師，俗名王楓，字曉丹，號楓禪。世界macsabI國際木火節組織委員會共同委員長、中國文化產業促進會理事、福建九仙山仙峰寺名譽方丈。他是中國當代少見的工筆重彩禪畫大師，擅長花鳥、山水等題材，功底深厚。延年法師尤其擅長與陶瓷、紫砂、琉璃等傳統工藝相結合的禪畫創作，曾為中國首屆世界佛教論壇創作工藝畫盤《皆大歡喜》，並且出版了《當代禪畫大師王楓作品》《畫僧•延年作品選》《延年法師繪瓷》《當代畫僧》等二十餘部作品圖集。近日法師受邀來到世界水晶之都江蘇東海，在東海水晶業商會副會長謝明先生的陪同下參觀了東海水晶博物院和世界最大的水晶市場，法師面對五彩繽紛的水晶讚不絕口，法師開示世界上所有的寶石唯有這億年的水晶能包含著世間的五行變化，其間深藏著萬物演變的密碼，難怪被奉為佛家七寶之一。法師當即做禪畫一幅，並親手刻於水晶缽上以作加持。法師表示此次于水晶結緣非常高興，今後將抽出一定的時間在水晶于佛教文化的結合上做研創工作，並定期推出延年水晶研創中心的作品，讓佛家七寶的水晶為眾生祈福、為眾生佑護！