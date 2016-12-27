【大成報記者何秀菁／南投報導】南投地檢署繼8日首次變價拍賣會後，第2波木藝品變價拍賣會，在26 、27日接連兩天拍賣53件被查扣的國內珍貴樹種台灣扁柏木藝品，其中不乏聚寶盆、花瓶、文昌筆、樹頭、花瓶、瓜瓞綿綿等多樣木雕品等，兩日共拍出金額總計116萬餘元。南投地檢署第2波拍賣會，26日、27日下午兩點一樣在地檢署大樓前方廣場舉行。參與民眾仍然相當踴躍，有的民眾遠從台北、新竹前來，也有民眾連續三場均到場參與競標，直說前兩次沒有標到的，今日還想再來競標，拍賣過程在張鈞翔檢察官和黃天儀檢察官聯合帶動炒熱現場競價氣氛後，其中有不少件木藝品受到青睞，競標者輪流加價，志在必得現場氣氛緊張，最後拍賣官落槌敲定買者，競標到的人鬆了一口氣展露笑容。主任檢察官王銘裕表示，此次拍賣會的木藝品以聚寶盆、花瓶、文昌筆、樹頭、花瓶、瓜瓞綿綿等53件國內珍貴樹種台灣扁柏木藝品，第一天拍出27件，其中1件台灣扁柏樹頭最受青睞，以12萬1000元拍出，第二天拍出24件，其中葫蘆、聚寶盆也以3萬多元拍出，兩日共拍出金額總計116萬餘元。有不少民眾連續三場到場參與競標，都有標得自己中意的木藝品，還有民眾高興抱著得標的茶盤直說終於買到了，總算沒有空手而回，甚至其中一位競標民眾毫不手軟一口氣連續得標9件木藝品，還動用多人幫忙搬運上車，南投地檢署這兩天再次辦理偵查中變價拍賣會，拍賣過程相當順利圓滿成功。