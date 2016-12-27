【大成報記者何秀菁／南投報導】近期在集集鎮上將可看到兩輛換上新妝的動物彩繪巴士，接送來集集遊玩的旅客，除了提倡特有生物保育，更成為鎮上新的行動亮點！12月27日在行政院農業委員會特有生物研究保育中心進行「民行公車公益合作 保育彩繪巴士集集上路」記者會，還有阿虎現場演出行動劇，邀請民眾來集集免費搭乘保育彩繪巴士，也能一起關心保育動物及生態環境。為提供民眾來集集鎮的旅程便利服務，以及加強民眾對台灣生態保育的認識，帶動綠色經濟發展，特生中心與集集鎮公所進行整年度的公益合作，共同為集集鎮民行公車換上新妝，邀民眾免費搭乘這兩部車體上有台灣黑熊、黑面琵鷺及石虎等可愛造型的彩繪巴士，在集集小鎮進行觀光旅遊，同時也來特生中心的保育教育館參觀，進行一趟兼具環境教育的生態旅行。記者會現場還有特生中心阿虎演出行動劇，並與現場來賓互動，邀大家一起守護石虎。車頭選擇石虎意象，是因石虎在南投的分布熱區就位於集集、中寮和鄰近地區，因石虎是淺山物種，和人的居住區域高度重疊，喚起民眾認同和關懷石虎的意識更為重要。104年特生中心出版之"大地的孩子－小石虎返家之路"紀錄片，於休士頓影展獲得最高榮譽的白金獎項，就是在集集所發生的一段石虎的故事，於特生中心保育教育館有定時播映，歡迎大家前往觀賞。特生中心民國81年在集集鎮設立，除進行台灣地區的特有生物研究外，並於民國88年設立保育教育館。保育教育館設立的目的除提供國內民眾對台灣的地理環境、生物資源及環境生態的教育宣導之外，同時也帶動集集鎮及附近鄉鎮的生態觀光。特有生物保育中心主任方國運表示，過去保育教育館的宣傳還不足，藉由民行公車換新妝，每天在集集鎮、甚至行經中寮，希望能有效行銷，讓更多人認識保育動育，並身體力行守護牠們。集集鎮長陳紀衡也表示，過去民行公車沒有特別貼上車體，如今因著公益合作能穿上美麗的彩繪衣裳，希望吸引更多民眾來搭乘，並來特生中心參觀，體驗台灣的生態之美。