【大成報記者杜忠聰/臺南報導】為持續推動台南市各項重大交通政策，台南市政府交通局打造新的工作團隊，於27日佈達「台南市停車管理處」新任處長黃俊傑、綜合規劃科新任科長莊惠忠，局長張政源期許兩位新任主官在新職務上發揮專長，循序漸進推動做對的政策，把對的事做好，提升對市民各項服務品質。交通局主任秘書熊萬銀表示，配合業務需求，原綜合規劃科科長黃俊傑調任台南市停車管理處處長，曾歷任局本部技正、交通工程科科長職務，行政經歷豐富，歷練完整；新任綜合規劃科科長莊惠忠，原任本局交通工程科技正，在停車管理科股長職務時，辦理海安路地下停車場活化作業，榮獲財政部金擘獎及工程會績優表揚，並獲選台南市政府105年模範公務人員，深具營運管理專業知識與實務經驗。停車管理處新任處長黃俊傑，肩負推動本市停車秩序改善的重責大任，將帶領停管處同仁積極辦理普設停車位計畫、獎助民間廣設停車場、擴大停車收費、委外經營停車場、委外拖吊、無人管理智慧化停車場作業等重要工作項目，讓市民能迅速獲得停車格位即時訊息，享受便捷停車服務。綜合規劃科新任科長莊惠忠，負責推動公共自行車T-Bike系統建置及營運、鐵路立體化北延善化修正案、重大交通建設推動與追蹤（鐵路地下化、國道交流道新闢與改善、爭取經費辦理新營地區鐵路立體化等）、道路交通安全維持與執行、活動與假期交通疏導規劃等案。交通局局長張政源表示，本次人事調整秉持市長「用人唯才，適才適所」的原則，把優秀的人放在正確的位置，找對的人做對的事，期許在新的職務上能發揮所長，全力推動重大交通政策。