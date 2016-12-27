交通新團隊、服務最到位大成報 (2016-12-27 20:41)
交通局主任秘書熊萬銀表示，配合業務需求，原綜合規劃科科長黃俊傑調任台南市停車管理處處長，曾歷任局本部技正、交通工程科科長職務，行政經歷豐富，歷練完整；新任綜合規劃科科長莊惠忠，原任本局交通工程科技正，在停車管理科股長職務時，辦理海安路地下停車場活化作業，榮獲財政部金擘獎及工程會績優表揚，並獲選台南市政府105年模範公務人員，深具營運管理專業知識與實務經驗。
停車管理處新任處長黃俊傑，肩負推動本市停車秩序改善的重責大任，將帶領停管處同仁積極辦理普設停車位計畫、獎助民間廣設停車場、擴大停車收費、委外經營停車場、委外拖吊、無人管理智慧化停車場作業等重要工作項目，讓市民能迅速獲得停車格位即時訊息，享受便捷停車服務。
綜合規劃科新任科長莊惠忠，負責推動公共自行車T-Bike系統建置及營運、鐵路立體化北延善化修正案、重大交通建設推動與追蹤（鐵路地下化、國道交流道新闢與改善、爭取經費辦理新營地區鐵路立體化等）、道路交通安全維持與執行、活動與假期交通疏導規劃等案。
交通局局長張政源表示，本次人事調整秉持市長「用人唯才，適才適所」的原則，把優秀的人放在正確的位置，找對的人做對的事，期許在新的職務上能發揮所長，全力推動重大交通政策。
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