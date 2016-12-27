軍民合作再添美事一樁！ 林美燕永美獅子會捐空軍6台50吋電視大成報 (2016-12-27 20:46)
捐贈儀式選在443聯隊交誼廳舉行，永美獅子會300D1區專區主席朱璟漢、第11分區陳榮泰主席也與三十二位獅友一同觀禮。聯隊由聯隊長盧建中少將代表受贈，開心表示林美燕議員長期支持聯隊活動，這次媒合獅子會再度相挺，讓整個聯隊都感到十分溫馨，正是「軍民友愛」的最佳體現。
林美燕議員以永美子獅子會會長身分表示其感念443聯隊長期以來擔負保家衛國之重任及國防事務推行不遺餘力，期許藉由永美獅子會與善心人士的協助，能有效提昇國軍官兵營區環境品質。專區主席朱璟漢與分區陳榮泰主席於儀式上更當場各自加碼致贈5000元加菜金，特別慰勉官兵戰備辛勞。
另外，軍方為讓獅友感受不流於形式的儀式，且更能貼近體驗官兵生活，特別安排政戰主任丁豊芫上校帶領參觀聯隊隊史館，中午時刻獅友們亦至軍營餐廳與所有官兵們一同用餐。獅友們全都非常滿意這趟軍旅參訪，也期盼藉這次活動，為所有國軍弟兄致上最誠摰的敬意及謝意，並提前祝賀新年愉快。
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