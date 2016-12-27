半導體業營收亮眼 帶動南科今年9~10月營業額持續成長大成報 (2016-12-27 21:40)
【大成報記者羅蔚舟報導】
南科園區105年9~10月營業額總計新台幣1,576.06億元，較去(104)年同期成長29.98%。累計南科1~10月營業額達6,499.93億元，較去年同期成長9.21%。
園區六大產業中，以半導體、光電為兩大主要產業，分別占南科整體產值比重61.50%、32.44%。其中，半導體產業9~10月營業額為969.22億元，較去年同期大幅成長54.62%，主要受惠於中高階智慧手機晶片需求、個人電腦、通訊與基頻相關處理器晶片的市場需求持續成長，帶動晶片製造業廠商營收表現亮眼。
光電產業方面，9~10月營業額為511.30億元，較去年同期成長4.20%。其中在面板方面，隨著產品報價續揚、終端需求仍強，帶動營業額成長8.28%。惟太陽能電池產業則受到今年第2~3季以來市況需求趨緩、產品價格下滑的影響，營業額衰退。
精密機械產業方面，9~10月營業額為65.79億元，較去年同期成長8.87%，以來自面板廠及半導體業擴廠的設備訂單為主，部分廠商也積極參與多場國際重要工具機展會，爭取訂單。
至於生技產業方面，9~10月營業額為15.75億元，較去年同期成長13.03%，營收將近七成來自於疫苗製藥廠商，醫療器材業者營收占比則近三成。
南科管理局表示，整體而言，除了太陽能產業需求動能略顯不足，景氣市況仍待觀察外，隨著行動穿戴裝置推陳出新，以及物聯網、車用電子、雲端運算的蓬勃發展，均可望挹注園區相關產業後續營收表現。
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