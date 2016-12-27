（台北訊）12/27日國防部邀請聲樂家簡文秀在政治作戰學院辦理國防部卓越領導課程的講座--「緣」，除了恭喜剛榮陞將軍的國軍重要領導幹部之外，特別讚揚現代國軍多元發展的貢獻以及國軍們在藝術文化上締造的卓越成果。尤其在講座中她透過經驗的分享以及真摯動人的演唱，讓現場以往較為嚴謹與剛直的將領們有個愉快以及不同以往的聽講體驗。其實簡老師非常少安排講座行程，她表示，對於歌唱家來說，喉嚨過度使用，尤其不是唱歌而是講課，絕對不是上策，所以每次其他單位邀請她辦理講座時，她都希望至少200位聽眾以上，讓她的付出，影響更多人更物超所值，例如日前在工研院、審計部、資策會等等講座場場叫座又皆大歡喜!這一次簡老師只為37位將軍開課，是她的第一次。雖然人數很少，但是簡老師表示這樣的活動主要就是鼓勵這些國軍重要將領，透過音樂的解析與指導，補強新進將領的人文素養，她更期望自己能扮演國軍與民眾之間的溝通橋樑，讓國軍能傾聽民眾、接近民眾，也讓民眾因瞭解與互信而給國軍們更多鼓勵與諒解，進而建立一個團結和諧的氛圍，群策群力地為台灣這塊土地努力與奉獻。其實簡老師過去也和國軍有著不解之緣，她曾參與陸光及憲光藝工競賽活動，也曾獲得個人金像獎及團體獎的肯定，甚至也曾在陸軍總部藝工團隊擔任藝術顧問，還有多年前在華視電視節目主持「針線情」，當時她的合作夥伴就是國防示範樂團，今年更受邀為高雄後憲自強大會以及書畫大師李奇茂「情境馬祖/繪畫新思維水墨創作展」擔任貴賓及演唱，深受好評，因此，對她來說，能再次來到國軍的殿堂，為37位優秀的將軍幹部們，因「音樂會友」而相識也相惜。同時致力於台灣本土文化努力的她，更是特別提到這些年來國軍總是默默奉獻與支持藝文教育及活動，的確扮演孕育台灣優質藝術人才的啟蒙，包括簡老師自己，也深受栽培，真是令她敬佩又感謝。今天簡老師除了教學音樂的賞析課程外，最後她也演唱幾首她最喜歡的歌曲「小小羊兒要回家」、「四月望雨」、「思慕的人」、「奇異恩典」等等，一面演唱一面賞析並教學，真是一個與以往都不一樣的教學方式，使整個講座活動充滿趣味與活力。結束之前她特別贈送每位將領一人一套音樂教材有聲書「迷人的音樂」以及她自己灌錄的唱片「台灣歌謠」、「國語老歌」，希望國軍將領回到單位繼續支持藝文教育及活動，也叮嚀在座的優秀將領，在工作繁忙之餘，透過聆賞音樂，沉澱心靈，補強各個國軍單位的文化素養，因為唯有健康的身、心、靈，才能更有效率地領導國軍，提升國軍的士氣與向心力!PS:最後國防部給了簡老師一個大驚喜，邀請了政戰學院的學生一起共襄盛舉)。