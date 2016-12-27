簡文秀為37位新任國軍將領講課!大成報 (2016-12-27 21:42)
其實簡老師非常少安排講座行程，她表示，對於歌唱家來說，喉嚨過度使用，尤其不是唱歌而是講課，絕對不是上策，所以每次其他單位邀請她辦理講座時，她都希望至少200位聽眾以上，讓她的付出，影響更多人更物超所值，例如日前在工研院、審計部、資策會等等講座場場叫座又皆大歡喜!
這一次簡老師只為37位將軍開課，是她的第一次。雖然人數很少，但是簡老師表示這樣的活動主要就是鼓勵這些國軍重要將領，透過音樂的解析與指導，補強新進將領的人文素養，她更期望自己能扮演國軍與民眾之間的溝通橋樑，讓國軍能傾聽民眾、接近民眾，也讓民眾因瞭解與互信而給國軍們更多鼓勵與諒解，進而建立一個團結和諧的氛圍，群策群力地為台灣這塊土地努力與奉獻。
其實簡老師過去也和國軍有著不解之緣，她曾參與陸光及憲光藝工競賽活動，也曾獲得個人金像獎及團體獎的肯定，甚至也曾在陸軍總部藝工團隊擔任藝術顧問，還有多年前在華視電視節目主持「針線情」，當時她的合作夥伴就是國防示範樂團，今年更受邀為高雄後憲自強大會以及書畫大師李奇茂「情境馬祖/繪畫新思維水墨創作展」擔任貴賓及演唱，深受好評，因此，對她來說，能再次來到國軍的殿堂，為37位優秀的將軍幹部們，因「音樂會友」而相識也相惜。同時致力於台灣本土文化努力的她，更是特別提到這些年來國軍總是默默奉獻與支持藝文教育及活動，的確扮演孕育台灣優質藝術人才的啟蒙，包括簡老師自己，也深受栽培，真是令她敬佩又感謝。
今天簡老師除了教學音樂的賞析課程外，最後她也演唱幾首她最喜歡的歌曲「小小羊兒要回家」、「四月望雨」、「思慕的人」、「奇異恩典」等等，一面演唱一面賞析並教學，真是一個與以往都不一樣的教學方式，使整個講座活動充滿趣味與活力。
結束之前她特別贈送每位將領一人一套音樂教材有聲書「迷人的音樂」以及她自己灌錄的唱片「台灣歌謠」、「國語老歌」，希望國軍將領回到單位繼續支持藝文教育及活動，也叮嚀在座的優秀將領，在工作繁忙之餘，透過聆賞音樂，沉澱心靈，補強各個國軍單位的文化素養，因為唯有健康的身、心、靈，才能更有效率地領導國軍，提升國軍的士氣與向心力!PS:最後國防部給了簡老師一個大驚喜，邀請了政戰學院的學生一起共襄盛舉)。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MIZUNO 羽球．維尼 羽球．alex 羽球．羽球網柱．SUPER 羽球．愛迪達 羽球．羽球用品．adidas 羽球．ROCKET 羽球．nike 羽球．MILD 羽球．櫻花 羽球拍．Kitty 羽球．3m 羽球．bestcool 羽球．victor 羽球拍．NEWANGLE 羽球．羽球對拍．JOEREX 羽球拍．STARDOM 羽球．Angle 羽球．國際 羽球．JOEREX 羽球．explorer 羽球．碳纖 羽球拍．monster 羽球．kawasaki 碳纖維 羽球．羽球組．羽球拍袋．polo 羽球
C羅霸氣獲獎感言:黑我的時候拿出證據行不行？【北京新浪網】
名帥新書繼續爆料:NBA球員普遍都存在禁藥問題【北京新浪網】
金立「打入」手機高端市場 2017中國品質崛起【北京新浪網】
江宏傑:不管如何要把婚禮辦好 謝謝小愛支持包容【北京新浪網】
壕!卡戴珊家族送TT聖誕大禮 8.5萬名錶閃瞎眼【北京新浪網】