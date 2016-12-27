【大成報記者羅蔚舟報導】



科技部科學工業園區審議委員會第30次會議12月27日在科技部召開，會中通過台灣富士紡精密材料股份有限公司、香港商思銳無線亞太有限公司台灣分公司申請進駐南部科學工業園區。南部科學工業園區管理局轄下台南園區及高雄園區截至105年12月27日統計，有211家有效核准廠商。







南科管理局指出，105年度截至12月27日止，南部科學工業園區已引進光電產業6家、精密機械產業7家、生技產業5家、太陽能電業1家、通訊產業1家、積體電路產業1家，合計21家，累計投資金額約為新台幣58.01億元。







█台灣富士紡精密材料股份有限公司



台灣富士紡精密材料投資金額新台幣3億元，申請在南部科學工業園區台南園區投資設立，生產及銷售：半導體及光電用研磨墊。台灣富士紡精密材料將於南科台南園區成立研發與客製化生產研磨墊工廠，客製化生產新型研磨墊，可有效串聯台灣半導體供應鏈，協助國內半導體廠解決生產相關問題，並提升國內研磨墊技術與競爭力。此外，本案未來對國內人才進行吸收與技術轉移，可使研磨墊相關產業在台生根發展，創造就業機會。







█香港商思銳無線亞太有限公司台灣分公司



香港商思銳無線亞太有限公司台灣分公司投資金額新台幣0.3億元，申請在南部科學工業園區台南園區投資設立，生產及銷售：GPS模組及其相關應用產品。







香港商思銳無線亞太有限公司台灣分公司將於南科台南園區生產製造GPS等無線傳輸產品。該公司開發之產品可提供汽車、能源、醫療、住宅等各領域使用，使各企業能順利開發相關應用產品。該公司核心技術為無線通訊相關系統的研發能力，產品具有高精度、高靈敏度、低功耗等競爭優勢，預期在新產品不斷推陳出新與高度整合應用各種尖端技術下，將能培養更多專業無線通訊人才，提升南科整體科技規模與能量，助益南科通訊產業發展。