感謝都城隍公爺慈悲護佑 新竹市府贈匾新竹都城隍廟祝壽大成報 (2016-12-27 21:59)
新竹都城隍廟12/27（農曆11月29）日舉行都城隍公爺268週年聖誕千秋大典，晚間舉行平安宴，新竹市府前往向都城隍公爺祝壽並特別頒贈「南海慈航」匾額，感謝都城隍公爺的慈悲護佑，祈求都城隍公爺保祐風調雨順、國泰民安。
新竹都城隍廟不僅是臺灣最大的城隍廟，也是全省位階最高的城隍神祇，城隍信仰與遶境祈求平安活動，是先人留下的習俗，也是新竹地區宗教及文化領域中重要的特色。每年農曆11月29日為城隍爺生日，從前一天即輪番登場演出熱鬧的祝壽公演活動，29日當天，散佈各地的分靈廟及境內的信眾，也都會虔誠地來到都城隍廟祭祀朝拜，傳統的各式民俗藝陣夾雜著沿路不斷的鞭炮聲，在新竹實為難得一見的熱鬧景象。
新竹都城隍廟除了26日安排精彩的國樂、國劇、布袋戲、武術、北管等輪番登場演出精采節目，為慶祝都城隍公爺268週年聖誕千秋暖壽外，今日則有竹塹北管藝術團公演、「晉封威靈公、都城隍公爺」聖壽大典、全國城隍廟聯誼會祝壽大典等。
新竹都城隍廟對新竹市文化傳承及社會公益貢獻甚鉅，尤其新竹都城隍廟持續各項民俗宗教活動，辦理元宵花燈、中元祭典，促進宗教交流，增進社會福利，闡揚善良風俗，不遺餘力。特別是新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞長期盡心盡力、致力推廣國樂、北管戲曲等傳統文化，經常資助文化學術活動，默默奉獻付出，讓很多年輕朋友因此加入國樂的行列，並經常舉辦國內與國際音樂交流活動，使傳承繼續向下扎根，是新竹市守護北管藝術與國樂文化的城市英雄。
新竹都城隍廟致力於社會公益，每年辦理的公益活動不勝枚舉，讓許多民眾受到幫助，例如資助市警局 及民防總隊活動設備、捐贈市府號誌搶修工程車及救護車、捐助臺大醫院新竹分院兒童療育中心整建計畫經費等等，還有協助清寒個案，給予急難救助金、喪葬補助費、清寒獎學金、學雜費、發放愛心白米等實質幫助等，非常感念都城隍爺的慈悲護佑，並藉這個機會感謝新竹都城隍廟管理人、各位委員、眾位信徒們對社會的付出。
（圖由新竹市府提供／新竹都城隍廟12/27（農曆11月29）日舉行都城隍公爺268週年聖誕千秋大典，晚間舉行平安宴，新竹市府前往向都城隍公爺祝壽並特別頒贈「南海慈航」匾額，由新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞（右）代表受贈。）
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