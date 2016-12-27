新浪財經訊 12月27日消息 僑興私募債違約理賠終於有了進展。今日晚間，浙商財險發佈公告，稱為踐行保險企業的社會責任，最大限度地維護廣大被保險人的合法利益，將對僑興電信、僑興電訊2014私募債第一、二期保證保險的被保險人開展預賠工作，自12月28日（星期三）開始支付預付賠款。同時，浙商財險將啟動追償程序。

隨後，招財寶發出公告向投資人表示，相關資金將陸續到賬，投資人的利益獲得最終保障。「投資與風險是天生共存的，因此招財寶對參與各方提出了明確的要求：產品承銷商需要承擔起項目備案、審核、盡職調查、信息披露等職能，同時提供產品信息的機構都必須引入保險公司或融資性擔保公司等等作為增信機構提供本息兌 付增信措施，為用戶的投資提供保證保險保障或進行擔保，盡最大可能維護投資者權益。」招財寶公告顯示。

根據浙商財險公佈的資料顯示，僑興集團兩家下屬企業2014年在廣東金融高新去股權交易中心有限公司備案發行量14期私募債，共募集資金10億元。其中，7億元用來償還了廣發銀行貸款，2億元用於設備廠房升級改造，1億元用於補充下屬企業流動資金。

真假保函問題待解

此前，針對保函真假問題，廣發銀行浙商財險連日來上演公告大戰，拼殺了好幾個回合，並先後向公安機關報案。廣發銀行12月26日發佈聲明稱「針對近期有不法分子假冒我行惠州分行名義出具虛假銀行履約保函一事， 我行高度關注，立即組織調查。經我行鑒定，相關擔保文件、公章、私章均系偽造。鑒於該事件涉嫌金融詐騙 ，我行已向當地公安機關報案，一切以公安機關調查結論為準。我行將依法維護自身合法權益。」

有接近廣發銀行的消息人士表示，廣發銀行總行查詢了相關文件資料，並沒有找到這份保函的文件記錄，該行據此認定，這是一份不法分子偽造的假保函。該人士今日向新浪財經表示，銀行出示保函有嚴格的風控體系，如果保函為真，勢必能在系統內查到相關信息，但根據目前情況來看，銀行查不到相關企業的信息和關聯賬戶資金往來的信息。

也有當地金融圈人士向新浪財經透露，這份保函簽名是假的，公章是假的，但在辦公時段、在分行營業場所面簽是真的。對於這一問題，上述消息人士表示，惠州分行是否有個別員工參與，需要警方認定。

浙商財險償付能力承壓

而浙商財險近年來高管變動頻繁，成立七年已經歷五次換帥。在僑興債券違約事件爆發前幾個月，浙商財險前 任董事長梅曉軍、前總經理金武被雙雙降職。浙商財險方面表示，「涉及到材料造假，他們屬於引咎降職。」 而前員工「老鼠倉」，浙商財險被保監會處罰，可見風控存在明顯漏洞。

高管變動頻繁，發展和業績必然會受到影響。數據顯示，2016年上半年浙商財險再次呈現虧損，二季度凈利潤 虧損1.03億元，較一季度虧損1.05億元並無明顯改善。償付能力報告顯示，浙商財險由於在保費取得的現金下降和賠付款項增多等重壓下，一季度和二季度的現金凈流量分別為-1.52億元和-2.55億元，其中二季度數據較去年同期下降了1.77億元。浙商財險償付能力承壓。

今日晚間，浙商財險公告稱，將對僑興電信、僑興電訊2014私募債第一、二期保證保險的被保險人開展預賠工作，自12月28日（星期三）開始支付預付賠款。同時，浙商財險將啟動追償程序。可以預見的是，浙商財險此次將為逾期的僑興私募債付出巨大代價，而且很有可能影響其未來的發展。