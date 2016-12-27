傅達仁盼安樂死 李恕權認同有尊嚴死法中央社 (2016-12-27 22:30)
資深媒體人傅達仁稱自己不堪病魔纏身，盼成台灣安樂死首例，對此歌手李恕權（圖）證實，「傅達仁的狀況確實不好」，也表示只要有好的配套，他贊成這種「有尊嚴的死法」。中央社記者李晉緯攝 105年12月27日
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