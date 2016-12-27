鼓勵弱勢者耕作 屏縣福利農田收成公視 (2016-12-27 00:00)
屏東縣政府今年7月開辦福利農田，嘗試讓身障弱勢和街友透過時薪制的耕作，重拾工作意願和技能，今天農田正式收成，成員看到自己栽種的作物可以上市販售。
蹲在田裡，用剪刀採收茼蒿，位在屏東鹽埔的福利農田，有好幾種農作正要採收上市，在這裡擔任農夫的，是身障弱勢和街友。
==黃姓街友==
一小時當中 賺不到很多錢
但我覺得 我們也和以前一樣
會賺錢了
這位街友在街頭流浪十多年，對自己又能重新工作賺錢，覺得彷彿重新活過來。屏東縣政府今年七月開始試辦福利農田，透過時薪制的農耕，希望培養弱勢朋友的工作意願與一技之長，沒想到才一分地的農田，帶給弱勢朋友很大轉變，還有人主動希望能擴大耕作。
==潘姓街友==
採收以後還是種這個地方
不然就(增加)這一塊
==屏東縣副縣長 吳麗雪==
所賣的其實非常有限
量還是很少 但是我想
這些都是要給他們
我們這些街友朋友們
就是給他們的一個收入
平均分配給他們一個
辛苦努力的成果
縣府表示已經規劃擴大農田，讓更多弱勢朋友加入，也會幫有意願從事農工的成員轉介，幫忙紓解農村缺工問題。
記者 王介村 許政俊 屏東報導
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