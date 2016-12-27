















屏東縣政府今年7月開辦福利農田，嘗試讓身障弱勢和街友透過時薪制的耕作，重拾工作意願和技能，今天農田正式收成，成員看到自己栽種的作物可以上市販售。蹲在田裡，用剪刀採收茼蒿，位在屏東鹽埔的福利農田，有好幾種農作正要採收上市，在這裡擔任農夫的，是身障弱勢和街友。==黃姓街友==一小時當中 賺不到很多錢但我覺得 我們也和以前一樣會賺錢了這位街友在街頭流浪十多年，對自己又能重新工作賺錢，覺得彷彿重新活過來。屏東縣政府今年七月開始試辦福利農田，透過時薪制的農耕，希望培養弱勢朋友的工作意願與一技之長，沒想到才一分地的農田，帶給弱勢朋友很大轉變，還有人主動希望能擴大耕作。==潘姓街友==採收以後還是種這個地方不然就(增加)這一塊==屏東縣副縣長 吳麗雪==所賣的其實非常有限量還是很少 但是我想這些都是要給他們我們這些街友朋友們就是給他們的一個收入平均分配給他們一個辛苦努力的成果縣府表示已經規劃擴大農田，讓更多弱勢朋友加入，也會幫有意願從事農工的成員轉介，幫忙紓解農村缺工問題。記者 王介村 許政俊 屏東報導