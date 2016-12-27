疑洩壓不當 兩米高鋼瓶撞校舍女兒牆公視 (2016-12-27 00:00)
廢棄的高壓鋼瓶洩壓不當，成了天上掉下來的危機！南投竹山延平國小，26號上午八點多傳出一聲巨響。一個2公尺高的鋼瓶，飛越學校三層樓高校舍，撞上教室前的女兒牆。幸好當時全校都在操場朝會，
一聲巨響，一個二公尺高的高壓鋼瓶從天而降，監視器畫面還原驚悚一瞬間，幸好當時戶外沒有人。
==南投延平國小學務主任 陳君青==
突然間就聽到一聲巨響
然後撞擊到建築物的柱子
然後落地這樣子
這只消防用的高壓鋼瓶，裡裝的是氮氣和氬氣，警消趕到現場，研判是80公尺外一家資源回收廠，洩壓不慎，整個鋼瓶像炸彈一樣，飛過三層樓高的校舍，再撞破教室前的女兒牆，墜落在草地上。
==南投竹山消防小隊長 陳世耕==
空氣鋼瓶的時候
照理說是要慢慢洩漏
那個油閥慢慢打開
不可以由整個閥轉開
反作用力作用
就是會讓鋼瓶 讓它瞬間噴發
這座資源回收業就位於住商區，距離學校只有一街之隔，事發後業者表示，早上在拆卸鋼瓶時，突然一股衝力就把鋼瓶射向空中。
==資源回收廠業者==
（那些鋼瓶是從哪裡拿回來)
那個就是消防(器材公司)
處理大樓的
它就是空氣的
廢棄鋼瓶誰來把關？消防單位只管「使用中」的高壓鋼瓶，環保局只管廢棄物有沒有違法，一般資源回收廠根本沒有處理的專業。
==南投縣環保局 副局長 林隆儒==
因為它如果當廢鐵
就會跑到資收業者那邊去嘛
消防器材的一個管理
不是只有現有的
他其實對那個廠的製造跟銷售
其實有管制的地方啊
惹禍的飛天鋼瓶，消防及環保相關法規都無法可罰；南投縣環保局建議，高壓鋼瓶報廢流程，應該有專業專責單位管理，這次發生事情後，也要教育廢棄物業者，因為下一次，可能就不會這麼幸運。
黃千容 賴世杰 南投報導
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