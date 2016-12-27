潭子火警燒毀19戶 住戶質疑救災不力公視 (2016-12-27 00:00)
台中潭子大成街連棟住宅，上月底發生火警，一把火燒毀19戶民宅，超過八十人無家可歸，受災戶組成自救會，不滿火災發生一個多月，未協助安置，眼看要過年了，還是無家可歸。
走進自己家的二樓，已經是一片平地，看見自己的家變成這樣，住戶的心實在很無奈
==鄰長 曾秀蓮==
無家可歸啦 現在都沒房子住
現在都住在我朋友他家呀
被火燒過的連棟建築不堪使用，二層樓都被夷為平地，只留下起火點的鐵皮屋；台中潭子大成街上個月底發生大火，原先只有一戶悶燒，不過後來火勢一發不可收拾，造成兩排19戶房屋燒毀，也造成1人死亡，住戶質疑救災不力。
==潭子受災戶自救會長 楊勝發==
你們(消防局)都有去檢討問題嗎
通通都沒有
火燒完了 拍拍屁股就沒有事情了
也都沒有追究相關責任
自救會質疑，起火後消防車很快就到，不過消防栓噴沒兩下就沒水了，加上調度失誤才會延燒，現在只能在親戚家依親，不過除了每人緊急救助的兩萬元之外，市府沒有提供其它協助，讓他們重建無期。
==住戶 周振星==
怎麼會夠呢 大家將心比心
你說兩萬元 夠嗎
一個月就耗掉了
而且吃喝拉撒都要用
這些錢怎麼夠呀
==潭子頭家東里長 劉進福==
向我們寺廟啦
還有一些好朋友募款
只能暫時 給我們受災戶(度難關)
眼看年關將近，災民很無助，市府表示，災後開放各界捐助，目前善款達一百二十二萬，也會盡力協助尋找社會資源，幫助災民重建，同時也協調銀行，給予無息重建貸款，幫助災民渡過難關。
林健生 賴世杰 台中報導
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sebamed 施巴 運動沐浴乳．施巴 護潔露．施巴 禮盒．Sebamed 施巴洗髮乳．Sebamed 施巴 凝露．Sebamed 施巴 痘淨潔面皂．SEBAMED 施巴 150g．sebamed 施巴 潤膚乳液．Sebamed 施巴 嬰兒．sebamed 施巴 沐浴乳．SEBAMED 施巴 500ml．施巴 1000ml．sebamed 施巴 嬰兒泡泡露．Sebamed 施巴 100ml．sebamed 施巴 嬰兒防曬乳．sebamed 施巴 卸妝乳．Sebamed 施巴 1000ML．sebamed 施巴 pH5.5．Sebamed 施巴 5.5．SEBAMED 施巴．施巴 嬰兒 洗髮乳．Sebamed 施巴 嬰兒護唇膏．sebamed 施巴 400ml．施巴嬰兒泡泡浴露．施巴 洗髮．Sebamed 施巴 防曬乳．Sebamed 施巴 護唇膏．Sebamed 施巴嬰兒護唇膏．Sebamed 施巴 保濕潔面露．Sebamed 施巴痘淨調理凝露
- 三菱重工空調 一對一變頻冷暖分離式 DXK60ZMXT-S/DXC60ZMXT
- 周大福 迪士尼經典系列 小米奇字母黃金項鍊
- 【RayBan太陽眼鏡】經典飛官款(棕#RB4180 88113)
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(冰種淡綠色圓珠項鍊 F2032)
- KORG microKEY AIR 49 鍵控制鍵盤 主控鍵盤
- 【CITIZEN】xC 時空之旅5局電波真鑽女錶-藍/28mm(EC1010-81
- 艾美精品I-MAY 52吋 青玉石藝術吊扇燈 風扇 5+1燈 附小夜燈
- EPSON 掃瞄器 Perfection V600 PHOTO
- 【GUCCI】經典愛心雙G鐵牌金屬光亮感牛皮雙釦長夾(紅色2457
- 【RELAX TIME】RT58 經典學院風格腕錶-藍x玫瑰金框/42mm(RT
南港高工傳墜樓 男學生命危送醫【中廣新聞網】
公車司機疑過勞死 上班16小時邊開邊流鼻血【NOWnews今日新聞】
少女遭恐怖情人燒到毀容 院方發布病危通知【NOWnews今日新聞】
南投市一家三口上吊死亡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》