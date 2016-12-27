















台中潭子大成街連棟住宅，上月底發生火警，一把火燒毀19戶民宅，超過八十人無家可歸，受災戶組成自救會，不滿火災發生一個多月，未協助安置，眼看要過年了，還是無家可歸。走進自己家的二樓，已經是一片平地，看見自己的家變成這樣，住戶的心實在很無奈==鄰長 曾秀蓮==無家可歸啦 現在都沒房子住現在都住在我朋友他家呀被火燒過的連棟建築不堪使用，二層樓都被夷為平地，只留下起火點的鐵皮屋；台中潭子大成街上個月底發生大火，原先只有一戶悶燒，不過後來火勢一發不可收拾，造成兩排19戶房屋燒毀，也造成1人死亡，住戶質疑救災不力。==潭子受災戶自救會長 楊勝發==你們(消防局)都有去檢討問題嗎通通都沒有火燒完了 拍拍屁股就沒有事情了也都沒有追究相關責任自救會質疑，起火後消防車很快就到，不過消防栓噴沒兩下就沒水了，加上調度失誤才會延燒，現在只能在親戚家依親，不過除了每人緊急救助的兩萬元之外，市府沒有提供其它協助，讓他們重建無期。==住戶 周振星==怎麼會夠呢 大家將心比心你說兩萬元 夠嗎一個月就耗掉了而且吃喝拉撒都要用這些錢怎麼夠呀==潭子頭家東里長 劉進福==向我們寺廟啦還有一些好朋友募款只能暫時 給我們受災戶(度難關)眼看年關將近，災民很無助，市府表示，災後開放各界捐助，目前善款達一百二十二萬，也會盡力協助尋找社會資源，幫助災民重建，同時也協調銀行，給予無息重建貸款，幫助災民渡過難關。林健生 賴世杰 台中報導