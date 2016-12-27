















因應一例一休政策上路，中華郵政明年二月起擬定新制度，打算將全台287間週六營運半天的郵局，規劃其中半數不營業，但另一半由半天改為營業到下午四點。現在有員工在臉書全台串聯進行連署，要求週休二日，週六上班應給加班費或補休，工會也希望能維持週六半天班。忙碌的郵局裡人來人往，員工的雙手沒有停過，為了因應一例一休以及維護民眾需求，中華郵政最快明年二月，全台287間週六半天營運的郵局，其中一半不營業，另一半則由半天、改為營業到下午四點。==中華郵政副總經理 王淑敏==我們就是採的是排班制禮拜一到禮拜五他任何一天他都可以排休假這就是他的一個休假日所以禮拜六就屬於正常的上班日中華郵政表示郵局週六營業是因應民眾要辦儲匯或寄件等需求，員工週六如果上班，仍可在週一到週五選一天休假，但現在有員工在臉書全台串聯進行連署，要求週休二日，週六上班應給加班費或補休，工會也希望能維持週六半天班。==中華郵政工會理事長 鄭光明==我們現在就要求你公司不能強迫說禮拜一到禮拜五一定要有一天休不能強迫這樣如果真的是排不出來那就是給人家加班嘛加班一定要如實來給員工這不能在這沒有辦法打折這一塊的話我們工會一定是堅持這樣中華郵政強調，哪些郵局未來週六要全日營業，還在規劃中，目前郵局本來就屬於排班制，其休息日可能是週一到週五中的一天，週六就相對是上班日，符合週休二日法規原則。