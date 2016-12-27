"週六郵局"半數不營業 半數延長至下午4點公視 (2016-12-27 00:00)
因應一例一休政策上路，中華郵政明年二月起擬定新制度，打算將全台287間週六營運半天的郵局，規劃其中半數不營業，但另一半由半天改為營業到下午四點。現在有員工在臉書全台串聯進行連署，要求週休二日，週六上班應給加班費或補休，工會也希望能維持週六半天班。
忙碌的郵局裡人來人往，員工的雙手沒有停過，為了因應一例一休以及維護民眾需求，中華郵政最快明年二月，全台287間週六半天營運的郵局，其中一半不營業，另一半則由半天、改為營業到下午四點。
==中華郵政副總經理 王淑敏==
我們就是採的是排班制
禮拜一到禮拜五他任何一天
他都可以排休假
這就是他的一個休假日
所以禮拜六就屬於
正常的上班日
中華郵政表示郵局週六營業是因應民眾要辦儲匯或寄件等需求，員工週六如果上班，仍可在週一到週五選一天休假，但現在有員工在臉書全台串聯進行連署，要求週休二日，週六上班應給加班費或補休，工會也希望能維持週六半天班。
==中華郵政工會理事長 鄭光明==
我們現在就要求
你公司不能強迫說
禮拜一到禮拜五
一定要有一天休
不能強迫這樣
如果真的是排不出來
那就是給人家加班嘛
加班一定要如實來給員工
這不能在這沒有辦法打折
這一塊的話
我們工會一定是堅持這樣
中華郵政強調，哪些郵局未來週六要全日營業，還在規劃中，目前郵局本來就屬於排班制，其休息日可能是週一到週五中的一天，週六就相對是上班日，符合週休二日法規原則。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sebamed 施巴 運動沐浴乳．施巴 護潔露．施巴 禮盒．Sebamed 施巴洗髮乳．Sebamed 施巴 凝露．Sebamed 施巴 痘淨潔面皂．SEBAMED 施巴 150g．sebamed 施巴 潤膚乳液．Sebamed 施巴 嬰兒．sebamed 施巴 沐浴乳．SEBAMED 施巴 500ml．施巴 1000ml．sebamed 施巴 嬰兒泡泡露．Sebamed 施巴 100ml．sebamed 施巴 嬰兒防曬乳．sebamed 施巴 卸妝乳．Sebamed 施巴 1000ML．sebamed 施巴 pH5.5．Sebamed 施巴 5.5．SEBAMED 施巴．施巴 嬰兒 洗髮乳．Sebamed 施巴 嬰兒護唇膏．sebamed 施巴 400ml．施巴嬰兒泡泡浴露．施巴 洗髮．Sebamed 施巴 防曬乳．Sebamed 施巴 護唇膏．Sebamed 施巴嬰兒護唇膏．Sebamed 施巴 保濕潔面露．Sebamed 施巴痘淨調理凝露
南港高工傳墜樓 男學生命危送醫【中廣新聞網】
公車司機疑過勞死 上班16小時邊開邊流鼻血【NOWnews今日新聞】
少女遭恐怖情人燒到毀容 院方發布病危通知【NOWnews今日新聞】
南投市一家三口上吊死亡【中廣新聞網】