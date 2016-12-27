陸戰隊虐狗 檢起訴3官兵求處適當之刑公視 (2016-12-27 00:00)
今年六月海軍陸戰隊員集體虐待流浪狗致死案，高雄地檢署偵查終結，以違反動保法將中士班長陳祐才等3人起訴
因為中士班長陳祐才一句「我不想再看到牠！」 ，陸戰隊員張峰瑜和胡家瑋就拿鐵鍊綑綁流浪狗「小白」，以木棒虐打，並拖到堤防吊死，還將畫面拍下PO上網，引起社會極大撻伐，海軍陸戰隊指揮部也因此出面道歉，檢方調查後，由於3人坦承犯行也深具悔意，檢方請求法院量處適當之刑，以示懲儆。
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