















國際知名卡通商品，圖案可愛，很受歡迎，不過，要注意別買到仿冒品，警方在高雄六合夜市查獲6千多件仿冒手機殼、等商品，而這些商品甚至貼上雷射防偽標籤，讓消費者信以為真。倉庫內琳瑯滿目的手機殼、集線器等，通通印上知名卡通圖案，不過，這些全是仿冒品，甚至還貼上雷射防偽標籤，以假亂真。==保二總隊偵三隊隊長 戴朝東==他都沒有授權商進口商 製造商的名稱也沒有相關的聯絡資訊雷射防偽標籤不是手機殼的是可能迪士尼產品文具之類的所以我們有這四種辨別方式保二總隊偵三隊接獲民眾檢舉，指出在高雄六合觀光夜市、瑞豐夜市等五處夜市，疑似發現攤販販售仿冒手機殼，警方前往蒐證，在六合夜市查獲郭姓女子擺攤賣假貨，雖然其中有部分是合法授權商品，但仿冒品佔多數。==保二總隊偵三隊隊長 戴朝東==他平均的進貨成本在80元大概就是以150到250元不等價格出售仿品的價格跟真品的價格差在2到6倍之間警方表示，知名卡通品牌深獲消費者喜愛，嫌犯看準觀光夜市人潮商機，擺攤賣假貨，當場查扣6千多件商品，侵權市值約380萬，而嫌犯也坦承販賣和進貨，被依違反商標法97條移送偵辦，可處一年以下有期徒刑，並追繳不法獲利，而警方持續追查仿冒品來源。記者 李淑蘭 陳顯坤 高雄報導