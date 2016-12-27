夜市查獲6千件仿冒品 還貼有防偽標籤公視 (2016-12-27 00:00)
國際知名卡通商品，圖案可愛，很受歡迎，不過，要注意別買到仿冒品，警方在高雄六合夜市查獲6千多件仿冒手機殼、等商品，而這些商品甚至貼上雷射防偽標籤，讓消費者信以為真。
倉庫內琳瑯滿目的手機殼、集線器等，通通印上知名卡通圖案，不過，這些全是仿冒品，甚至還貼上雷射防偽標籤，以假亂真。
==保二總隊偵三隊隊長 戴朝東==
他都沒有授權商
進口商 製造商的名稱
也沒有相關的聯絡資訊
雷射防偽標籤不是手機殼的
是可能迪士尼產品文具之類的
所以我們有這四種辨別方式
保二總隊偵三隊接獲民眾檢舉，指出在高雄六合觀光夜市、瑞豐夜市等五處夜市，疑似發現攤販販售仿冒手機殼，警方前往蒐證，在六合夜市查獲郭姓女子擺攤賣假貨，雖然其中有部分是合法授權商品，但仿冒品佔多數。
==保二總隊偵三隊隊長 戴朝東==
他平均的進貨成本在80元
大概就是以150
到250元不等價格出售
仿品的價格跟真品的價格
差在2到6倍之間
警方表示，知名卡通品牌深獲消費者喜愛，嫌犯看準觀光夜市人潮商機，擺攤賣假貨，當場查扣6千多件商品，侵權市值約380萬，而嫌犯也坦承販賣和進貨，被依違反商標法97條移送偵辦，可處一年以下有期徒刑，並追繳不法獲利，而警方持續追查仿冒品來源。
記者 李淑蘭 陳顯坤 高雄報導
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