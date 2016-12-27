台中一晚兩火警 1幼兒園11人全數獲救公視 (2016-12-27 00:00)
台中市一個晚上就發生兩起重大火警，先是南區一家幼兒園6樓起火燃燒，經營幼兒園的一家人共11人受困，所幸最後全數獲救；接著在大雅區一間鐵皮屋也傳出火警，一名住戶為了搶救愛貓，已經逃出屋外卻又衝回火場，最後命喪火窟，
台中市美村南路這家幼兒園，26號深夜11點多突然起火燃燒，火勢在短短兩分鐘內就一發不可收拾，現場還傳出有民眾受困在陽台等待救援，消防局也派出兩輛雲梯車到現場搶救。
==獲救民眾==
我要氧氣 (他要氧氣)
消防隊員先後順利救出包括大人、小孩共11位民眾，還好都只是受到輕微嗆傷，送醫後都已經沒有大礙；消防局目前研判起火點是在6樓。
==台中市消防第七大隊長 林黎銘==
七樓建築物是
一 二樓是是幼兒園
三樓是補習班
那四五六七是住家
凌晨2點多，台中市大雅區又發生另一起火警，一層樓的鐵皮屋瞬間陷入火海，消防隊員撲滅火勢後，在臥室發現一名23歲的女子陳屍在床邊，家人說她是為了救貓又衝進火場。
==台中市消防第一大隊長 楊純凱==
我們家屬說 她本來可以逃出來
那因為她為了
裡面有養了貓 一隻貓
為了跑進去救那個貓
一晚連續兩場重大火警，消防局初步懷疑都跟電線走火有關，不過真正的起火原因還要進一步調查，消防局呼籲民眾冬季用電要多注意安全，避免意外發生。
邱植培 彭煥群 台中報導
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