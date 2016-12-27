因應一例一休，中華郵政明年二月開始打算將全台兩百多間週六有開半天的郵局，改剩一百多間,不過營業的時間, 要從半天改到下午四點。現在有員工在進行連署，要求週休二日，工會也希望週六上半天就好。



忙碌的郵局裡人來人往，員工的雙手沒有停過，為了因應一例一休以及維護民眾需求，中華郵政最快明年二月，全台287間週六半天營運的郵局，其中一半不營業，另一半則由半天、改為營業到下午四點。



==中華郵政副總經理 王淑敏==

我們就是採的是排班制

禮拜一到禮拜五他任何一天

他都可以排休假

這就是他的一個休假日

所以禮拜六就屬於

正常的上班日



中華郵政表示郵局週六營業是因應民眾要辦儲匯或寄件等需求，員工週六如果上班，仍可在週一到週五選一天休假，但現在有員工在臉書全台串聯進行連署，要求週休二日，週六上班應給加班費或補休，工會也希望能維持週六半天班。



==中華郵政工會理事長 鄭光明==

我們現在就要求

你公司不能強迫說

禮拜一到禮拜五

一定要有一天休

不能強迫這樣

如果真的是排不出來

那就是給人家加班嘛

加班一定要如實來給員工

這不能在這沒有辦法打折

這一塊的話

我們工會一定是堅持這樣



中華郵政強調，哪些郵局未來週六要全日營業，還在規劃中，目前郵局本來就屬於排班制，其休息日可能是週一到週五中的一天，週六就相對是上班日，符合週休二日法規原則。