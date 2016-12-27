營區虐殺犬隻案 雄檢偵結.3人被起訴公視 (2016-12-27 00:00)
今年六月海軍陸戰隊員虐殺小狗，還拍做影片傳去網路,引起外界批評, 軍方將涉案的3名士官兵送法辦，今天高雄地檢署依違反動保法起訴這三個人
全長80秒的影片，記錄下小白狗被活活拖到海邊吊死的驚悚畫面，海軍陸戰隊防空警衛群2名士兵，今年6月虐殺小狗還拍影片流傳，引發民眾包圍國防部抗議，軍方當時將涉案的士官兵函送法辦，高雄地檢署今天偵結，包括殺狗的2名士兵，和教唆的士官，都被起訴。
==高雄地檢署襄閱主任檢察官 王啟明==
涉犯動物保護法
第25條第一項第一款的
故意傷害動物致死罪
以及第27條之一
以他法將虐待傷害犬隻影像
供人觀覽等罪嫌 提起公訴
檢方表示，其中一名士兵，在今年四月也曾拍下自己用BB槍射擊另一隻黑狗的影片，同樣觸犯動保法，一併起訴，不過檢方認為3人坦承犯行且已有悔意，請法院量處適當之刑。當初處理全案的動保團體則希望不要輕判，以免助長虐狗。
==高雄市關懷流浪動物協會理事長 王小華==
我覺得你一定要判刑
判六個月以上 你要去關
大家才會怕 不然大家永遠不會怕
就是用那麼殘忍的手段
去吊死這隻狗
動保團體也擔心，事發後軍方承諾加強犬隻管理，但半年來只送出十多隻狗結紮，效率太慢，陸戰隊則強調，進出營區的流浪狗不易捕捉，但軍方養的狗都已造冊並定期健檢，也有加強營區動保教育。
記者 王介村 許政俊 高雄報導
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