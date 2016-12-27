南投市有一對夫妻和23歲兒子，三個人一起自殺；家屬表示，這家人收入不穩，23歲的獨子，被朋友騙去當詐騙車手，要被關.賠償，加上這對夫妻長期精神不穩，可能在經濟與官司壓力下，一起走上絕路。



透天厝前拉起封鎖線，鑑識人員進入屋內採證，屋子裡一家三口，包括50多歲的爸媽、23歲的小兒子，分別在一二樓尋短，被發現時已經沒了氣息。



==鄰居==

都沒有開門

我就懷疑啊 我跟我太太講說

他們怎麼都沒開門

他們都看韓劇看到11點多呀

怎麼會整天都沒開門呢



什麼樣的原因，讓一家人走上絕路？警方調查，曹家是中低收入戶，曹姓夫妻長期精神狀態不穩定，母親還有尋短傾向，而23歲死者曹姓男子，退伍後從事窗簾業務，後來想多賺點錢，被朋友騙去當詐騙車手，遭警方當場逮捕。



==死者堂姊==

嬸嬸那時跟我講說

如果我弟 找到正常工作的話

她要帶我叔叔一起離開

她不想拖累我弟

他(曹姓男子)以為是開分員

那知道是作那個(詐騙車手)



曹姓男子被抓之後，不僅要面臨刑責，還要負擔被害人的損失，讓家裡經濟雪上加霜；父母原本寄望他可以有好工作，沒想到誤入歧途當了車手；長期輔導這家人的家扶中心說，今年才剛停止輔導，不過母親還是有尋短跡象，轉介給自殺防治中心，卻還是發生憾事。



==南投家扶中心主任 魏季李==

自殺防治中心的社工

也都每個禮拜 都做一次家訪

所以在這樣 通報網路系統裡

關心上 基本上都是沒問題的



社工指出，曹姓男子是家中獨子，可能急著想改善家中經濟，但詐騙卻毀了這家人的未來，可能在多重壓力下，讓這家人感到絕望，又沒有及時向外求援，才會讓憾事。



林健生 賴世杰 南投報導