23歲兒子當車手被捕 一家三口全尋短公視 (2016-12-27 00:00)
南投市有一對夫妻和23歲兒子，三個人一起自殺；家屬表示，這家人收入不穩，23歲的獨子，被朋友騙去當詐騙車手，要被關.賠償，加上這對夫妻長期精神不穩，可能在經濟與官司壓力下，一起走上絕路。
透天厝前拉起封鎖線，鑑識人員進入屋內採證，屋子裡一家三口，包括50多歲的爸媽、23歲的小兒子，分別在一二樓尋短，被發現時已經沒了氣息。
==鄰居==
都沒有開門
我就懷疑啊 我跟我太太講說
他們怎麼都沒開門
他們都看韓劇看到11點多呀
怎麼會整天都沒開門呢
什麼樣的原因，讓一家人走上絕路？警方調查，曹家是中低收入戶，曹姓夫妻長期精神狀態不穩定，母親還有尋短傾向，而23歲死者曹姓男子，退伍後從事窗簾業務，後來想多賺點錢，被朋友騙去當詐騙車手，遭警方當場逮捕。
==死者堂姊==
嬸嬸那時跟我講說
如果我弟 找到正常工作的話
她要帶我叔叔一起離開
她不想拖累我弟
他(曹姓男子)以為是開分員
那知道是作那個(詐騙車手)
曹姓男子被抓之後，不僅要面臨刑責，還要負擔被害人的損失，讓家裡經濟雪上加霜；父母原本寄望他可以有好工作，沒想到誤入歧途當了車手；長期輔導這家人的家扶中心說，今年才剛停止輔導，不過母親還是有尋短跡象，轉介給自殺防治中心，卻還是發生憾事。
==南投家扶中心主任 魏季李==
自殺防治中心的社工
也都每個禮拜 都做一次家訪
所以在這樣 通報網路系統裡
關心上 基本上都是沒問題的
社工指出，曹姓男子是家中獨子，可能急著想改善家中經濟，但詐騙卻毀了這家人的未來，可能在多重壓力下，讓這家人感到絕望，又沒有及時向外求援，才會讓憾事。
林健生 賴世杰 南投報導
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