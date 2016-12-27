















長照2.0明年就要全面上路，總統蔡英文曾說，只許成功、不許失敗，但人力缺口一直是個問題，衛福部再祭出加薪誘因，明年起、將擴大照顧管理專員的人力，由現有300多人、增加到700多人，而且最高月薪從3萬多元、調升到5萬1千元。再過一週，長照2.0就要全面上路，服務對象擴大到75萬人，其中包括首度納入的50歲以上失智症患者，不過有社福團體擔心，過去長照政策都是以失能為主，而失智是看不見的身心障礙，很容易被忽視，因此希望負責媒合的各地方「長照管理中心」，至少要有一位、是受過失智專業訓練的照顧管理專員。==台灣失智症協會秘書長 湯麗玉==一個照管專員面對失能跟失智者的時候他第一個反應先幫忙失能者失智者常會被擺在後面其實所謂「長照管理中心」，就是地方政府與照服機構的媒合平台，民眾若有長照需求，照管中心就會派照顧管理專員、到個案家裡做評估，不過目前各縣市專員人力缺很大，流動率也高，有些縣市平均每人負責高達500件，而為了增加民眾投入意願，衛福部已將照顧管理專員的薪資升等級距，從三級變七級，最高可領月薪5萬1千元。==衛福部照護司司長 蔡淑鳳==他做兩年後表現優異的話他可以成為照專督導那照專督導呢也是一樣是七級他最高一級可以到5萬1(千)的薪資==衛福部長 林奏延==我們會每三個月做一次檢討我們現在有成立了顧問團我們每三個月會做一次檢討做滾動式的修正衛福部長林奏延強調，長照2.0計畫能否成功，就是財源籌措和人力補齊，未來也將比照大學博覽會模式，主動走進校園徵才，希望多管齊下補足人力。記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導