















日前爆發台灣遠洋漁船福賜群號，一名印尼漁工疑似遭虐死案，今天多名外籍漁工和聲援團體，來到農委會陳情，要求以專案，來補償受害漁工的家屬，也呼籲取消漁工境外聘僱，讓外籍漁工的勞動條件，全面回歸勞基法。拿著象徵用血汗換來的海鮮湯，多位外籍漁工來到農委會陳情，為日前被媒體報導，疑似在台灣漁船上、遭到虐死印尼漁工，爭取專案補償，因為事發至今，受害者家屬就只得到仲介10萬的和解金，根本是草菅人命，聲援團體也痛批漁業署毫無作為。==台灣國際勞工協會專員 許惟棟==我們要求 要依照勞保的死亡給付的方式來專案補償死亡漁工聲援團體也要求農委會，追究主管機關行政疏失，外籍漁工站出來，不只要為同伴討公道，也要為自己爭權益，除了，希望能取消境外聘僱，讓漁工勞動條件全面回歸勞基法，另外，針對漁業署有提案，要將勞基法84-1責任制，擴大適用到外籍漁工，他們也表達強烈反對。==宜蘭縣漁工職業工會秘書長 李麗華==（漁業署)是代表這些資方 資本家幫他們送84條之1 適用的申請後來勞動部也不聽我們工會表達的情況就是漁工的工作狀態==漁業署副署長 黃鴻燕==這個牽涉層面很廣將來漁業署會要求產官學社團和環保團體來交換意見看可不可行 再來做進一步研商面對外籍漁工要爭取解除境外聘，漁業署表示，今年初，就有積極調整管理體制，來改善外籍船員的福利和人權保障，至於，追究印尼漁工疑似遭虐死案，漁業署強調，在處置上，並沒有疏失。