印尼漁工疑被虐死 勞團陳情爭取補償公視 (2016-12-27 00:00)
日前爆發台灣遠洋漁船福賜群號，一名印尼漁工疑似遭虐死案，今天多名外籍漁工和聲援團體，來到農委會陳情，要求以專案，來補償受害漁工的家屬，也呼籲取消漁工境外聘僱，讓外籍漁工的勞動條件，全面回歸勞基法。
拿著象徵用血汗換來的海鮮湯，多位外籍漁工來到農委會陳情，為日前被媒體報導，疑似在台灣漁船上、遭到虐死印尼漁工，爭取專案補償，因為事發至今，受害者家屬就只得到仲介10萬的和解金，根本是草菅人命，聲援團體也痛批漁業署毫無作為。
==台灣國際勞工協會專員 許惟棟==
我們要求 要依照勞保的
死亡給付的方式
來專案補償死亡漁工
聲援團體也要求農委會，追究主管機關行政疏失，外籍漁工站出來，不只要為同伴討公道，也要為自己爭權益，除了，希望能取消境外聘僱，讓漁工勞動條件全面回歸勞基法，另外，針對漁業署有提案，要將勞基法84-1責任制，擴大適用到外籍漁工，他們也表達強烈反對。
==宜蘭縣漁工職業工會秘書長 李麗華==
（漁業署)是代表這些資方 資本家
幫他們送84條之1 適用的申請
後來勞動部也不聽
我們工會表達的情況
就是漁工的工作狀態
==漁業署副署長 黃鴻燕==
這個牽涉層面很廣
將來漁業署會要求產官學
社團和環保團體來交換意見
看可不可行 再來做進一步研商
面對外籍漁工要爭取解除境外聘，漁業署表示，今年初，就有積極調整管理體制，來改善外籍船員的福利和人權保障，至於，追究印尼漁工疑似遭虐死案，漁業署強調，在處置上，並沒有疏失。
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