















因應一例一休上路，全台287間週六開半天的郵局，其中半數將不營業，另一半則由半天改為營業到下午四點。有員工發起連署，要求週六上班應給加班費或補休。中華郵政強調，哪些郵局未來週六要全日營業，還在規劃中，目前郵局本來就屬於排班制，休息日可能是週一到週五中的一天，週六就相對是上班日，已經符合週休二日法規原則。