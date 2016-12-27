作者：辛繼召

12月26日、27日兩日，湖南三湘銀行、四川新網銀行（籌建曾用名：四川希望銀行）先後舉行開業大會。

據銀監會網站信息，12月以來民營銀行批籌速度加快，銀監會於12月16日至19日連續批複5家民營銀行籌建，涉及北京、遼寧、吉林、山東、江蘇等省市。

其中，東北首家民營銀行——吉林億聯銀行，由合眾人壽董事長戴皓、美團網CEO王興等發起籌建。這是繼騰訊、阿里巴巴之後，互聯網系第四家民營銀行。

兩家民營銀行接連開業

12月27日，由新希望集團和小米等股東發起的四川新網銀行宣布，近日已召開創立大會暨首次股東大會。

雷軍在其微博寫道：新網銀行來了！這是新希望、小米和紅旗連鎖聯手創辦的新一代互聯網銀行。

在四川新網銀行成立大會上，全體發起人股東全票通過了各項議項，一致決定並經監管部門核准，將銀行定名為四川新網銀行。新網銀行定位為新一代互聯網銀行，這意味著新網銀行成為繼騰訊微眾銀行、阿里網商銀行之後全國第三家、中西部地區首家互聯網銀行。

新網銀行相關負責人表示，新網銀行將是一家由數據驅動的銀行（Data Drive Bank），依靠數據和技術來驅動業務運營，實現金融和科技的融合。在新經濟新金融時代來臨的背景下，新網銀行將運用新的互聯網技術，著力在服務模式、客戶群體、風控制度等領域進行創新，為傳統金融「二八定律」中那80%沒有享受到完善金融服務的消費者和小微企業，提供安全、便捷和高效的金融服務，做好普惠金融的補位者、探索者和實踐者。

12月26日，中部首家、全國第八家民營銀行湖南三湘銀行在長沙湘江新區正式開業，三一集團董事、高級副總裁梁在中任董事長。

按照定位，湖南三湘銀行將致力於發展成為一家專業服務於「中國製造2025」國家戰略、服務於產業鏈金融、科技引領實現普惠金融的創新型民營銀行。未來湖南三湘銀行將依託股東業務網路和數據資源，結合物聯網，主攻高端製造、醫藥醫療、文化旅遊、新能源與新材料以及政府平台五大方向，構建資產管理銀行、產業金融投行、互聯網零售銀行三大業務板塊「一體化」專業銀行服務體系，形成產業金融與互聯網金融雙核驅動的新型業務模式。

第四家互聯網系民營銀行籌建

12月16日，銀監會批複同意在吉林省長春市籌建吉林億聯銀行，銀行類別為民營銀行。同意中發金控投資管理有限公司、吉林三快科技有限公司分別認購吉林億聯銀行總股本30%、28.5%股份的發起人資格。

這兩家公司或其關聯公司均涉足金融行業。

據公開信息，吉林億聯銀行第一大股東——中發金控投資管理有限公司第一大股東是中發集團董事局主席、合眾人壽董事長戴皓。中發實業（集團）有限公司官網稱，該公司成立於1997年，總部位於北京，業務覆蓋「大金融、大健康、文化旅遊三大業務板塊。中發集團旗下擁有人壽保險、財產保險、資產管理、債權投資、互聯網支付、上市公司（首都金融控股）、金融資產交易平台（北金所）等近30家金融類企業。其中，合眾人壽註冊地位於湖北省武漢市，保監會於2013年3月核准戴皓擔任合眾人壽董事長的任職資格；此外，保監會於2015年2月核准合眾財產保險股份有限公司開業。

吉林億聯銀行第二大股東——吉林三快科技有限公司是北京三快科技有限公司的孫公司。北京三快科技有限公司則是成立於2010年的團購網站——美團網的實體公司。美團網創始人兼CEO為王興。王興早在2015年就宣稱進軍互聯網金融。2016年9月，美團網收購第三方支付公司——錢袋寶（北京錢袋寶支付技術有限公司），獲得第三方支付牌照。實際上，除了獲批籌建的吉林億聯銀行，吉林三快科技有限公司旗下運營一家位於吉林省的村鎮銀行。

截至21世紀經濟報導記者發稿時，合眾人壽向記者表示尚未了解關於民營銀行設立的相關信息。美團網在回復21世紀經濟報導記者查詢時表示，作為國內首家同期獲得小貸和銀行牌照的互聯網公司，美團點評開展相關的金融業務，更多是為了對商家端在金融領域的扶持與促進。

美團點評高級副總裁穆榮均表示：「設立小貸公司和民營銀行，核心是配合我們整體的下半場戰略，為千萬線下小微商戶在原有的口碑經營、營銷推廣、外賣配送、IT 系統等服務之外，提供便捷、實惠的金融服務，幫助他們做好生意。」

據吉林當地政府消息，吉林億聯銀行市場定位為生活服務網路銀行，確定了「微存易貸」的差異化發展戰略，和「厚貸小微」、「深耕三農」的戰略發展方向。

三日內五家民營銀行獲批

除吉林億聯銀行，12月16日當天，銀監會還批複江蘇蘇寧銀行、威海藍海銀行兩家民營銀行籌建。

其中，銀監會同意在江蘇省南京市籌建江蘇蘇寧銀行，同意蘇寧雲商集團股份有限公司、日出東方太陽能股份有限公司分別認購江蘇蘇寧銀行總股本30%、23.6%股份的發起人資格。

銀監會同意在山東省威海市籌建威海藍海銀行，同意威高集團有限公司、赤山集團有限公司、迪尚集團有限公司分別認購威海藍海銀行總股本30%、22.5%、12.5%股份的發起人資格。

12月19日，銀監會再批複同意兩家民營銀行籌建。

其中，銀監會同意在遼寧省瀋陽市籌建遼寧振興銀行，同意瀋陽榮盛中天實業有限公司、瀋陽天新浩科技有限公司、瀋陽啟源工業泵研究所有限公司分別認購遼寧振興銀行總股本30%、28%、22.5%股份的發起人資格。

銀監會同意在北京市籌建北京中關村銀行，同意用友網路科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司分別認購北京中關村銀行總股本29.8%、27%股份的發起人資格。

此前12月5日，銀監會批複同意在湖北省武漢市籌建武漢眾邦銀行，同意卓爾控股有限公司、武漢當代科技產業集團股份有限公司、壹網通科技（武漢）有限公司、鈺龍集團有限公司、奧山投資有限公司和武漢法斯克能源科技有限公司分別認購該行總股本30%、20%、20%、10%、10%、10%股份的發起人資格。

進入11月以來，銀監會突然加快了民營銀行的批複。

今年11月7日，銀監會同意在安徽省合肥市籌建安徽新安銀行，同意安徽省南翔貿易（集團）有限公司、合肥華泰集團股份有限公司、安徽金彩牛實業集團有限公司、安徽中辰投資控股有限公司分別認購該行總股本30%、26%、20%、15%股份的發起人資格。

11月23日，銀監會同意在中國（福建）自由貿易試驗區平潭片區籌建福建華通銀行，同意永輝超市股份有限公司、陽光控股有限公司分別認購該行總股本27.5%、26.25%股份的發起人資格。

民營銀行的盛宴？

民營銀行迅速獲批，對民營銀行籌備團隊來說，難言是「幸福的煩惱」還是業務亟待上馬的匆忙。

「批複還是來得太突然。」一位民營銀行籌建負責人感慨稱。他所籌辦的民營銀行即將在年底開始內測互聯網產品。

從今年已開業的民營銀行看，一般批籌3-5個月即可開業，但亦有民營銀行批籌6個月後才有開業消息傳來。一般而言，民營銀行的設立需經過可研、論證、會商、批籌和掛牌等五個階段；批籌后籌備組需6個月內完成民營銀行的籌建。

「對於籌建中的民營銀行，應注意幾個問題：在戰略層面明確差異化的發展模式；基於發展模式，引入足夠的高素質人才；形成科學規範的公司治理體系，董事長、行長應有銀行從業經歷；構築全面的風險管理體系。」中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼認為。

從民營銀行發起人股東來看，房地產、互聯網（含計算機、電子商務等）等行業分佈最多，多家民企已是在多個領域布局的產業投資集團。

民營銀行「金礦」尚未挖到，對於「賣水者」這確實是一場盛宴。21世紀經濟報導記者獲悉，以民營銀行為代表，包括村鎮銀行、部分城商行和農商行等，已成為金融科技公司將金融雲計算等對外技術輸出對象。