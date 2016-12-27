▲片中的裸體趴，演繹為了工作失去自我的粉領族，其實令人不捨。（劇照，2016.12.27）

年底橫掃歐美各媒體的「年度十大」德國電影《顛父人生》（Toni Erdmann），片中除了親情感人之外，片尾的一場「裸體趴」也令人咋舌。

柏林影后桑德拉惠勒（Sandra Huller），在《顛父人生》演出一名企業顧問，鎮日華衣美食、香檳美酒，周遊在上流派對裡，卻因為殘酷的職場競爭，面對財大氣粗的客戶，也得忍氣吞聲到毫無尊嚴地步，連她父親都看不下去，調侃「妳還是不是人？」於是興起假扮各種搞笑人物，出現在女兒周遭，意圖顛覆她的人生。

▲片中，桑德拉惠勒的爸爸（右）為了嘲諷女兒，假扮各種搞笑人物出現在她四周。（劇照，2016.12.27）

片中多場派對戲，令人目不轉睛，而最後的裸體生日派對，則堪稱經典，讓人在熱鬧之餘，看盡人生百態。演出這場戲的演員，為表示同儕之間的信任與支持，全都得真的「袒裎相見」全裸上陣，尤其是影后桑德拉惠勒，更得全裸跑進跑出、招呼客人，簡直犧牲到了極點。