郭靜邀小杰進「哺乳室」 HUSH、徐佳瑩致電唱情歌NOWnews今日新聞 (2016-12-27 21:50)
郭靜和認識多年，號稱「哺乳室」的閨蜜團齊聚直播「我們曾相愛發片慶賀Party」，萬年緋聞對象小杰也是「哺乳室」成員之一，他在祝賀郭靜新專輯發片時，也不忘自嘲在郭靜心中成了蕨類，搞笑說：「聽說我現在是蕨類？那我就叫廖允蕨好了！」
小杰和郭靜相差6歲，感情要好的不得了，現場一搭一唱，還特地購買整張郭靜新專輯數位版到手機，隨時點來聽。而小杰在2014年幫郭靜填詞作歌後就沒有再度合作，小杰大喊：「下一張考慮找我收歌好不好？」其他哺乳室未到場的成員有正在彩排舞台劇的HUSH、及因工作無法到場的徐佳瑩，現場也直接CALL OUT，相當有默契的在電話中清唱《該忘的日子》。
今年跨年，郭靜將在麗寶樂園、劍湖山2座樂園表演，陪粉絲一起倒數，一次在兩樂園趕場表演，她也相當興奮，期待看到樂園的煙火。
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上一則：偷天對決搶當韓國國民電影（2）
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