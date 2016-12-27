12月27日，2016中國網路文化產業年會(即「2016CICC」)在北京中國大飯店隆重開幕。年會以「強網路·強文化·強產業」為主題，主管部委領導、權威專家學者、互聯網巨頭高管以及業界精英等近千人共聚一堂，縱論「互聯網+」時代中國文化市場的布局，深度剖析獨具中國特色的網路文化產業政策環境、發展戰略和總體思路，全面打通「互聯網+文化」各領域產業鏈，推動文化產業整體業態全面升級。

文化產業司副司長高政做開幕致辭，他表示，網路文化產業是數字創意產業的重要組成部分，文化部密切的配合國家發改委將數字和創意產業納入規劃，並具體的承擔了規劃中數字創業產業中的起草工作，對數字產業進行頂層設計和統籌規劃，經過多方調研、反覆論證，提出了到2020年形成文化引領、技術先進、鏈條完整的數字創業產業發展格局，相關行業產值規模達到8萬億元的發展目標。他認為發展網路文化產業，是以互聯網傳播優秀文化，弘揚正能量的重要途徑之一，網路文化產業發展，在重視技術突破的同時，要更加的堅持社會效應放在首位，更加的注重產品的文化內容和藝術品質。

騰訊互娛副總裁蔡欣發表了《精品3.0時代下的移動遊戲運營新思路》主題演講。他表示2016年的移動遊戲市場格局逐漸穩定，告別了過去的粗放式的增長的時代，產品也呈現出精品化、重度化、長線化的趨勢。而用戶對於精品內容、獨特性玩法的需求也在上升，行業進入了在精品3.0的時代。在這樣的大背景下想要打造IP，遊戲必須要具備經典世界觀和廣泛認同的價值觀，以及被用戶銘記和喜愛的元素，才擴展到其他的泛娛樂的領域，真正的形成了以遊戲為始端的IP化布局。

網易公司副總裁龐大智針對如何運用工匠精神進行創新成果進行了主題演講。他表示網易遊戲取得如今這樣良好的成績，一方面離不開玩家的喜愛，另外一方面也離不開研發團隊對於遊戲精品的不斷追求。網易的手游開發時間是行業平均時間的2倍，《夢幻西遊》手游從立項到上市用了2年時間，《陰陽師》從團隊組建到遊戲上線花了整整25個月，《倩女幽魂》和《微微一笑很傾城》的品牌互動合作，從策劃到執行也花了2年的時間，對於極致的追求讓網易不斷刷新對手游品質的最新定義。

索尼互動娛樂上海有限公司總裁添田武人圍繞主機遊戲發表了自己的看法。他表示，主機遊戲佔到全球遊戲市場的30到40%，而在中國主機遊戲則是剛剛起步。針對PSVR在國內供不應求的現象，添田武人否認了飢餓營銷的說法，同時透露未來索尼將會擴大產能，希望從今年年底到明年年初能夠緩解市場供給關係平衡。在演講的最後添田武人對國內主機遊戲發展提出了幾點建議，首先是希望國內開發者和索尼做好配合，其次期待政策/行政層面的支持。

峰值傳媒創始人蔣林鋒做了東盟的IP戰略主題演講，他對東南亞動漫遊戲市場做了全方位介紹。國內的手機終端廠商已經在東南亞佔據了30%以上的市場份額，受到歐美文化影響，東南亞地區用戶付費習慣很好，2016年東南亞六國數字點播業務已經達到了19億人民幣的產值。其次相比於國內而言，東南亞地區的影響成本要低廉很多，不管是行業媒體還是主流媒體流量搜索都是如此。2017年廣西南寧將舉辦東盟動漫遊戲展，為有意願出海東南亞的國內開發者提供市場數據分析，譯配資源，本地化接洽等全方位的服務。

閱文集團副總裁羅立的演講主題是《推進文化輸出，打造IP產業生態》。他表示從琅琊榜、花千骨等原創文學改編的影視劇，一場IP的開發熱潮已經持續了2年之久，暢銷小說改編成電視劇、遊戲、影視劇、動畫掀起了現象級IP的較量。而閱文集團有著數量龐大的網路原創資源，在這一場較量中先走一步，佔據了網路文學改編市場的大半的份額。羅立認為IP生態是延續作品生命周期，擴大作品力的最好選擇，在作品存量日漸豐富的基礎上，如何最大限度的延續作品生命周期，成為了必須要馬上解決的關鍵問題，閱文集團給出的答案是通過泛娛樂產業生產鏈，實現上下游的衍生髮展。

飛翼數字CEO吳鵬分享了《泛娛樂趨勢化的產品研運之道戰錘：末世的布局與分享》主題演講。他首先澄清了IP的一個誤區：以為遊戲套上IP就一定大賣。吳鵬表示不是所有的IP都能夠帶量，不是所有的IP都適合做遊戲。