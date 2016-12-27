（中央社台北27日電）中國大陸國家互聯網信息（網路資訊）辦公室今天發布「國家網路空間安全戰略」，強調為貫徹落實中共總書記習近平「網路強國」戰略思想，要確實維護國家網路空間主權、安全與發展利益。



綜合中國大陸媒體報導，「國家網路空間安全戰略」指出，圍繞網路空間資源控制權、規則制定權、戰略主動權的國際競爭日趨激烈，網路空間軍備競賽挑戰世界和平。



上述文件明定，中國大陸現今戰略任務是堅定捍衛網路空間主權、堅決維護國家安全、保護關鍵資訊基礎設施、加強網路文化建設、打擊網路恐怖和違法犯罪、完善網路治理體系、夯實網路安全基礎、提升網路空間防護能力、強化網路空間國際合作等9個方面。



「戰略」要求，要以總體國家安全觀為指導，增強風險意識和危機意識，積極防禦、有效應對，推動網路空間和平、安全、開放、合作、有序，維護國家主權、安全、發展利益，實現建設網路強國的戰略目標。1051227