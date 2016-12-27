（中央社記者繆宗翰台北27日電）中國大陸國家宗教事務局局長王作安今天說，希望梵蒂岡採取更加靈活務實態度，用實際行動為改善關係創造有利條件。對此，學者孔令信分析，這顯示教廷對中梵建交或許仍有遲疑。



他說，因此，總統蔡英文31日新年談話到2017年1月出訪中南美洲期間，中梵之間的互動將是關鍵。



新華社報導，中國天主教第九次全國代表會議27日在北京開幕，王作安在開幕式發表談話時提到，中國政府對改善中梵關係的立場始終是明確的、一貫的，希望梵蒂岡採取更加靈活務實的態度，「用實際行動為改善關係創造有利條件。」



對此，長期研究中國天主教政策的銘傳大學新聞系主任孔令信分析，大陸官方的說法是在催促教廷盡快表態，「也是一種施壓」，這顯示教廷或許在中梵建交上有所遲疑。



梵蒂岡內部通訊（Vatican Insider）網站日前報導，教宗方濟各一改歷任教宗的嚴厲態度，對於本屆中國天主教全國代表會議沒有明確要求在中國的主教不得參加大會，僅透過一份聲明表示，「梵蒂岡方面會根據確鑿的事實來做出評判」，暫緩評斷。



孔令信認為，教宗和緩的態度可能使教廷內部出現反對聲浪，這也使中方今天不得不催促教廷盡快表態。



此外，大陸官派主教－中國天主教主教團主席、愛國會副主席馬英林今天在的會議開幕式中表示，「一會一團」（愛國會、主教團）未來5年將繼續堅持「天主教中國化方向」，鞏固獨立自主自辦教會成果等，並堅持走「與社會主義社會相適應的中國化道路」。



對此，孔令信認為，從陸方今天的談話中可以看出，地下教會與自由宣教是中梵建交斡旋過程中，教宗最頭痛的問題；「教廷並非一般國家，而是以宗教為組成核心」，因此外交目的在於「傳教」，這不是大陸傳統的「金錢外交」所能滿足的。



中國天主教代表會議5年舉行一次，這次會議為期3天，將審議通過中國天主教「一會一團」相關工作報告與章程修正案，並選舉產生第九屆委員會和新一屆領導班子。今天的會議開幕式則由中梵共同認可的主教－中國天主教愛國會副主席沈斌主持。



孔令信分析，由教宗任命並獲大陸政府承認的沈斌主教主持這次的開幕式便可看出，沈斌極有可能在這次會議中獲選進入第九屆委員會和新一屆領導班子。



他提到，年僅46歲的沈斌作為主教是「相當年輕的」，因此受到大陸年輕教友的愛戴；此外，由於沈斌同時具備教宗認可的身分，對大陸地下教會也具影響力。



孔令信指出，在中梵密切磋商來往之際，具備雙重認同身分的沈斌，未來勢必成為未來北京當局與梵蒂岡來往的關鍵人物。1051227