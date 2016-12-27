新浪科技訊 12月27日晚間消息，深圳市交通運輸委員會發佈了《關於鼓勵規範互聯網自行車服務的若干意見（徵求意見稿）》，對此，摩拜深圳表示，將積極與政府各部門溝通和配合，為城市管理者規範和管理行業提供借鑒和參考。

摩拜稱，將繼續與官方溝通，參與各種政策制定、意見徵集等，為共享單車行業的健康發展和城市的有序管理貢獻經驗和力量；希望配合政府有關部門，共同做好宣傳教育，引導和規範用戶遵守交通規則，綠色出行，文明停放。（李楠）

附

摩拜深圳對於市交通運輸委員會12月27日《關於鼓勵規範互聯網自行車的若干意見（徵求意見稿）》回應：

此次由深圳市交通運輸委員推動的《鼓勵規範互聯網自行車徵求意見稿》的出台體現了深圳市交通委和政府各部門對於以摩拜單車為代表的互聯網自行車（共享單車）這種新業態的鼓勵和支持，同時也將為以摩拜單車為代表的共享單車企業在深圳的發展創造更良好的環境，便利市民的同時也引導和規範文明用車。

摩拜單車作為行業領先者，不僅在科技創新方面走在行業前列，同時致力於推動和探索與各城市的政府部門、社區、合作夥伴積極合作的新模式，通過多方合作，共同推動共享單車行業文明規範地發展，為城市綠色出行以及解決市民「最後一公里」出行問題做出努力。比如，此前摩拜與深圳交警即率先聯合發佈了《關於加強共享單車交通秩序管理工作的聯合聲明》，為新業態下的政企合作模式樹立典範。

我們感謝深圳各級政府對綠色出行的大力支持，摩拜將積極與政府各部門溝通和配合，通過摩拜領先的物聯網科技、深厚的產品研發經驗，大數據平台和智能運維管理的經驗，為城市管理者規範和管理行業提供借鑒和參考。我們將繼續與官方溝通，參與各種政策制定、意見徵集等，為共享單車行業的健康發展和城市的有序管理貢獻經驗和力量。我們也希望配合政府有關部門，共同做好宣傳教育，引導和規範用戶遵守交通規則，綠色出行，文明停放，讓我們生活的城市更美好。