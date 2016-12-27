？？？？中青在線武漢12月27日電（中國青年報·中青在線記者 朱娟娟）湖北省政府新聞辦今天召開新聞發佈會稱，2016年該省73426戶因災倒房、損房已恢復重建、得到修繕。

？？？？湖北省民政廳黨組書記、廳長彭軍介紹，2016年是湖北歷史上少有的重災年份，特別是夏季6輪大範圍強降雨，強度之大、災害損失之重歷史罕見。該省民政部門統計顯示，今年以來各類自然災害致全省2297.6萬人受災，因災死亡116人、失蹤16人，因災倒塌房屋3.18萬戶7.9萬間，不同程度損壞房屋10.91萬戶27.5萬間，直接經濟損失835.1億元。

？？？？湖北省積極推進倒房恢復重建工作。彭軍介紹，截至12月19日，全省恢復重建任務圓滿完成，共實現符合救助政策且有意願建房的因災倒房重建23724戶，修繕損房49702戶，開工率、竣工率均為100%，「真正做到了『不漏一戶，不落一人』。」