？？？？中青在線長沙12月27日電（朱紅梅？陳昱颺 中國青年報·中青在線記者？洪克非）12月27日，長沙鐵路公安處通報了一起利用高鐵販毒的案件。

？？？？12月9日，長沙鐵路公安處通過偵查發現，貴陽北開往北京西的一趟高鐵列車上，有吸毒前科的青年男子劉某可能攜帶毒品，遂指令長沙南站派出所民警利用該趟列車在長沙站停靠之機，立即上車開展查緝。當天11時20分，民警在長沙南火車站登車，在8號車廂找到劉某后，對其進行盤查。面對民警，劉某非常鎮定，對答如流。經對其進行人身檢查，沒有發現任何可疑物品。

？？？？民警詢問其攜帶的行李物品，其自稱只帶了一個小挎包。搜查無果后，警方又對放置在行李架上的行李進行清查，經核對后，發現一個裝有3個火龍果的透明塑料購物袋無人認領，而這3個火龍果引起了民警的懷疑。火龍果表面上看起來毫無異樣，但經仔細察看，火龍果中部有一條裂縫。

？？？？隨後，列車到達武漢后，民警將劉某和火龍果帶下列車，當著劉某的面打開火龍果，發現裏面分別用小塑膠袋包裹著3袋紅色的顆粒狀物品。經稱量及毒化檢驗，該物品俗稱「麻古」，系苯丙胺類系毒品，主要成分是冰毒，總重量1031.28克。

？？？？經審查，劉某（男，23歲，廣西人）交代，自己因在昆明做生意虧本四處尋找發財門路。今年10月份，他通過朋友小王介紹，進入一個微信群，以專門給人當「背包客」的方式賺錢。11月底，他收到指令，從雲南昆明、輾轉孟定、芒卡等地，偷渡到緬甸，在一家賓館接到一男子送來的3個「火龍果」，要求將「貨」送到武漢，交貨后將得到報酬2萬元。隨後，劉某帶著火龍果回到貴陽，從貴陽北坐高鐵送貨，沒想到在火車上被鐵警逮個正著。

？？？？目前，劉某已被長沙鐵路公安處刑事拘留，案件正在進一步審查當中。長沙鐵路公安介紹，2016年全年共查破各類涉毒案件207起，繳獲冰毒、麻古、海洛因等各類毒品5公斤多。？？