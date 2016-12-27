？？？？中青在線杭州12月27日電（中國青年報·中青在線記者 蔣韋華薇）藏族媽媽曲增，今天帶著兩個女兒，開心地從浙江大學醫學院附屬兒童醫院（以下簡稱「浙大兒院」）出院。經過兩次免費愛心治療和手術后，患有先天性髖關節脫位的一對藏族姐妹已經逐漸康復，擺脫了淪為殘疾人的命運。

？？？？2016年8月，浙江省第八批援藏幹部在西藏那曲縣12個鄉鎮開展全面義診時，勞麥鄉曲增一家人的情況引起了他們的關注。曲增有6個孩子，其中4個女孩走路都像小鴨子一樣蹣跚不穩。援藏幹部、杭州市腫瘤醫院骨科醫生張方林診斷，3個孩子是先天性髖關節脫位，一個是髖關節外翻。先天性髖關節脫位是較常見的先天性畸形，西藏的醫院沒有手術能力。

？？？？曲增和丈夫扎西頓珠家裡只有幾頭氂牛，屬於貧困戶。當大女兒被發現走路姿態有異時，他們沒有經濟能力送孩子去鄉里診斷。接下來的幾個女兒，陸續出現相同癥狀，更讓這個家庭陷入困頓。浙江省援藏幹部、西藏那曲縣衛生局副局長余峰，特意將幾個孩子的片子傳回杭州，經浙大兒院骨科專家診斷，年齡較大的兩個女孩已經錯過了治療的最佳時期。3歲的德吉白措需要手術才能治愈，5歲的扎西拉姆需要矯正。

？？？？11月，援藏幹部們帶著曲增和她的3個孩子，坐了46個小時的火車，從那曲來到杭州。此前，曲增連拉薩都沒有去過，也不會漢語，那曲縣特意派了一名懂漢語的女幹部陪同來杭。

？？？？為確保手術成功，杭嘉援藏幹部小組與浙大兒院領導協商診治方案，骨科主任朱健醫生的團隊主動承擔了手術治療任務。浙大兒院考慮到曲增一家人的特殊情況，使用醫院愛心基金，免除了全部手術和住院費用。那曲縣直到今年才由援藏醫生實施了第一例外科手術，考慮到當地醫療水平，浙大兒院在孩子出院前，特意為她換上一種最新技術的石膏，只需徒手就能在那曲拆除。主治醫生在查看了最新片子后表示，德吉白措術后恢復情況良好。等半年後再實施一次手術，就能完全治愈。

？？？？姐姐扎西拉姆的治療相對簡單，不需要一直住院，而曲增要照顧卧床的小女兒，以及給半歲的兒子哺乳。得知這家人情況后，杭州濱江區濱文苑幼兒園園長決定，接收扎西拉姆為臨時學員。每天，都有老師來醫院接孩子，讓她跟杭州孩子們一起上課、遊戲。拉姆不會說漢語，細心的園長準備了幾張卡片和她交流，卡片有打電話、上廁所、吃飯、坐車等圖片，其中還有一張是園長的照片，拉姆很黏她。拉姆現在已經學會了幾句簡短的漢語，並適應了杭州幼兒園孩子的生活方式。幼兒園還專門為扎西拉姆開展了一次愛心傳遞主題教育活動，讓孩子們用「打工」賺來的錢給扎西拉姆買學慣用品。

？？？？浙江省援藏副指揮長、那曲縣常務副書記王仁介紹，在下鄉探查中，發現不少藏族同胞患有先天性心臟病、白內障、唇齶裂等疾病，卻因醫療條件落後無法及時得到治療。「我們能做的，就是抓緊時間多走鄉鎮，往遠的、偏的地方走，通過義診幫助更多的患者，併發揮援藏幹部的橋樑作用，爭取更多資源幫助他們治療，並將治病作為精準扶貧的一個切入口，切實幫助藏民脫貧。」

？？？？出院時，曲增為浙大兒院和浙江援藏幹部送上了寫有漢藏兩種語言的錦旗。明天，曲增一家人將踏上火車，返回那曲。一對藏族姐妹的命運，在這個冬天悄然改變。從青藏高原到西子湖畔，浙江人民用真情譜寫了又一曲動人的愛心樂章。