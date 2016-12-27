打造藥店3.0時代行業標杆 特格爾生活館再添新成員北京新浪網 (2016-12-27 21:26)
專家在為顧客診療。
紅網長沙12月27日訊（通訊員 梁宏陽）12月27日，特格爾健康生活館繼銀盆嶺店、桐梓坡店開業后再次迎來家族新成員——迎賓路店盛大開業。在這裏，市民可以享受體檢、名醫診療、平價購葯、臨方調劑一站式「家庭醫生」專家服務。
活動現場，前來的顧客紛紛表示「藥店接診點」確實可以給大家的生活帶來很多便利，買葯、看病十分方便，不用再為看病難而苦惱了。
據悉，特格爾健康生活館匯聚協和、湘雅、歐美等優勢名醫資源，組建專業診療團隊，開設婦科、兒科、內科、外科等科室，為顧客提供全天侯24小時便捷診療服務。作為中國藥店3.0時代和專業化藥店的代表，特格爾健康生活館一直把提供專業化服務作為經營目標，為顧客提供由外到內專業權威的疾病檢測服務，全方位監測顧客身心健康。同時也為顧客提供健康管理服務，通過建立個人健康檔案，實時監測與管理健康數據，為顧客及其家人的健康保駕護航。該生活館使用的是全國知名製藥廠生產的定製化藥劑，市民可以享受到定製化的專家服務和放心藥劑。
經過一余年的發展壯大，目前特格爾健康生活館旗下已經運營了三家門店：銀盆嶺旗艦店、桐梓坡店和迎賓路店。在藥店+門診模式運營上形成了成熟的管理體系，在健康檢測、便捷診療、平價供葯、臨方調劑、健康管理等方面取得了豐富的運營管理實踐經驗。
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