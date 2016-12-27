12月27日，長沙濱江新城地表水水源熱泵項目正式啟用供暖。

工作人員正在記錄溫度變化。

紅網長沙12月27日訊（時刻新聞記者 楊艷 通訊員 秦源謠）在長沙濱江新城智慧能源工程項目現場，一套水循環系統正在運行，12.5℃的湘江水流進一根33米長、3米寬的紅色母管，經過過濾器水處理進入熱泵組機提熱后，水溫下降為7.5℃，其中的5℃哪裡去了？被提取成為熱能，被輸送到了1.4公里開外的漁人碼頭，供商戶取暖。

今日，中節能先導城市節能有限公司的地表水水源熱泵項目正式啟用，長沙首批商業用戶實現湘江水取暖製冷。

江邊首批50家商戶告別空調

濱江金融區域能源中心是長沙建成的第一個水源熱泵區域能源中心，屬目前亞洲水源熱泵供能面積最大、裝機規模最大的水源熱泵區域能源中心，能源中心採用地下空間利用技術，能為212萬平方米的建築面積房屋供能。首批50家商戶告別空調，享受湘江水取暖製冷。

「通俗地解釋水源熱泵技術，就是夏季將建築中的熱量抽取出來，排到湘江裏面去，以此來為建築製冷，冬季將湘江水的熱量提取出來，送到建築中去進行取暖。」中節能先導城市節能有限公司項目技術經理杜衛介紹，江水源熱泵系統是一種可再生能源的利用方式，是一種具有節能、環保意義的綠色供能空調系統。湘江水溫、水量、水質完全滿足江水源熱泵系統的要求。

中節能先導城市節能有限公司將在長沙濱江新城、洋湖垸、梅溪湖、湘江新區等片區共規劃建設11個能源中心，其中7個能源中心採用水源熱泵技術，11個能源中心規劃功能面積1620萬平方米，總投資約30億元。其中洋湖片區西雅韻、湘江時代、山力地產等住宅小區已簽約功能，那裡的小區居民將很快享受水源取暖製冷。

節能環保是其最大優勢

在漁人碼頭的一家餐廳里，天花板上裝有4組風機盤管，銀灰色的鋼板裝飾與店家的工業風裝飾融為一體，服務員周天兵上班第一件事便是打開取暖開關。記者在店裡體驗了一把「走水路」的取熱系統，與傳統的空調相比，天花板上送來的風顯得更柔和舒適，沒有那麼乾燥。

當然，節能環保才是水源熱泵技術的最大優勢。

杜衛介紹，利用湘江水作為冷熱源，集中在某區域大規模使用，節能效率夏季節能10%~15%，冬季節能30%~40%。水源熱泵機組運行對環境非常友好。水源熱泵機組以地表水為冷熱源，但不消耗水資源，不會對其造成污染；供熱時省去了燃煤、燃氣、燃油等鍋爐房系統，無燃燒過程，避免了排煙、排污等污染。

湖南將大力發展淺層地溫能資源

湖南淺層地溫能資源豐富，按照《湖南省「十三五」地熱能開發利用規劃》，全省重點發展淺層低溫能，有條件的區域鼓勵發展中深層地熱能。

因為地處湘江沿岸地表水豐富的地區，長沙、株洲、湘潭、岳陽、常德五市將會優先發展淺層地溫能開發利用，重點發展高新技術產業開發區、新城區。開發利用建設技術以地埋管地源熱泵利用為主，積極推進地表水、污水水源熱泵利用，穩妥推進地下水地源熱泵利用，開發利用重點布局為城市建築節能領域，為建築供暖製冷。

「十三五」期間，長沙將新增淺層地溫能供暖製冷面積525萬平方米，株洲、湘潭、岳陽、常德均新增200萬平方米，益陽、衡陽、永州、郴州等新增75萬平方米，淺層地溫能可拉動約80億元的投資。而根據中深層（水熱型）地熱能資源情況，汝城熱水、寧鄉灰湯地區將開發地熱發電、供暖綜合利用。

到了2020年，如果實現了規劃目標，相當於節約標煤71.4萬噸/年，減排二氧化碳178.5萬噸/年，節能減排效果明顯。