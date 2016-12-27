紅網長沙12月27日訊（時刻新聞記者 劉玉先）12月26日，湖南省發改委公佈《關於2017年省際邊界口子鎮發展專項省預算內投資計劃的公示》，瀏陽市金剛鎮等20個省際邊界「口子鎮」擬納入財政專項計劃。

「口子鎮」即省與省交界的邊際鎮。湖南省與鄂贛粵黔渝桂6省市區的50個縣市區接壤，有39個省際邊貿縣市區，239個邊界「口子鎮」。這些地區因自然條件相對惡劣、水電路網等基礎設施落後、貧困人口比例大等限制，這裏逐漸成為了投資的末端，成為全省區域發展的薄弱環節。

入選省際邊界口子鎮發展專項需要滿足哪些條件呢？省發改委相關負責人介紹，入圍鄉鎮需滿足有出省通道（鐵路、國道、省道和高速公路互通）、改革意願強、特色較鮮明、納入重大項目庫三年滾動計劃，未獲省級及以上政府性資金支持等條件，且符合專項支持重點、前期工作和資金籌措等方面要求。

從2014年起，由湖南省發改委牽頭，湖南省實施「省際邊界口子鎮發展專項」。2014年重點支持了15個「口子鎮」建設，共實施各類項目40個。2015年重點支持岳陽君山區廣興洲鎮等15個「口子鎮」建設，建設內容主要為基礎設施、特色產業、邊貿市場及出省通道等方面。

公示期限為3個工作日(12月26日—28日)。期間，社會各界對公示項目真實性、有無違反國家相關法律法規和政策規定等情況，可以以傳真或電子郵件方式向湖南省發改委提出反饋意見，並具體列舉異議理由和相關證明材料。單位意見請加蓋單位公章並註明聯繫方式，個人意見請註明真實姓名、身份證號碼和聯繫方式。 受理單位：湖南省發改委地區處，0731-89991526(兼傳真)，hnfgwdqc@163.com。

相關鏈接：20個省際邊界口子鎮名單

1、瀏陽市金剛鎮

總投資：3850萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：升級提質改造美麗鄉村旅遊環線幹線道路、道路兩廂美化及道路安保工程，總長度19公里。城鎮主次幹道水泥路面白改黑，全長3.6公里，面積50.4萬平方米，安裝路燈400盞。新建集鎮雨污分流排水管線6公里，金剛大道至污水處理廠管網2.8公里，新拉通及升級改造給水管網5公里，集鎮老街強弱電線路升級改造6.5公里。

2、炎陵縣下村鄉

總投資：1500萬元

建成時間：2018年2月

建設內容：拓寬省道S349同樂村老屋場組至雲里村村委會路段，長6公里，拓寬2米，安裝太陽能路燈100盞及交通標誌、標線、護欄、視線誘導設施；集鎮區道路路面鋪設瀝青，長4100米；改造一個1000平方米的停車場，新修500平方米休閑廣場，配套集鎮區水、電設施改造。

3、茶陵縣秩堂鎮

總投資：1100萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：提質改造X058線學士亭到善友亭段，長3.5公里，寬6-8米，鋪設瀝青混凝土，安裝100盞太陽能路燈；雩江橋—馬首村段農村道路水泥硬化，長2.8公里、寬6米，安裝100盞太陽能路燈，種植約280棵道旁樹及護坡建設等配套工程。

4、新寧縣崀山鎮

總投資：1200萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：改擴建石田村村組道路4000米(寬6.5米)及配套建設，即道路地下管網布置、沿線綠化及相關配套養護項目。在崀山、石田、崀笏、茶亭、水溪、盆溪、田心、窯市、黃背等九個景區村的主幹道(即S218公路，是湖南通往廣西的必經之路)及通往景點的道路兩旁共計40公里安裝800盞路燈。

5、平江縣上塔市鎮

總投資：1628萬元

建成時間：2018年2月

建設內容：金星大道道路提質改造全長1800米，寬20米，改造內容含電力、給排水、通訊管線地設，人行道地面磚鋪設，主幹道路油化，人行道綠化提質，兩廂立面改造700米，遊客集散中心4500平方米，文化廣場3600平方米。

6、臨湘市坦渡鎮

總投資：1760萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：改造X018和北線K27+000-K36+350，長度1110米，改造長嶺集鎮通道，即X018和北線K27+360-K36+350，長度990米，雙向2車道，路幅寬度12—14米，路面改為瀝青混凝土。

7、安鄉縣三岔河鎮

總投資：3684萬元

建成時間：2018年5月

建設內容：改造集鎮主幹道6140米，改造行車道路面42980平方米，人行道18862平方米，安裝給水管道12280米，排水管道12280米，燃氣管道12280米，電力管12280米，安裝路燈245盞，電訊管12280米，種植喬木1535株。

8、澧縣金羅鎮

總投資：2326萬元

建成時間：2018年6月

建設內容：建設城鎮街道2950米、寬20米；升級改造陳松線長5100米、寬6米。配套電訊管網、電力管網、給排水管網及其他相關配套設施。

9、桑植縣官地坪鎮

總投資：1500萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：建設土家特色客運汽車站，建築面積10400平方米。民居土家特色風格改造，建築面積10000平方米。土家特色街道改造，建築面積8400平方米，長700米，寬12米。

10、汝城縣延壽瑤族鄉

總投資：3000萬元

建成時間：2018年12月

建設內容：新建鎮區延盈公路連接段(壽水村至郭家橋段)3.8公里，並配套自來水管網8000米，污水管網3000米，及綠化、亮化、美化等城鎮基礎設施建設。

11、臨武縣舜峰鎮

總投資：3628萬元

建成時間：2018年12月

建設內容：提質改造道路45公里，其中旅遊公路42公里，縣道3公里；河道生態修復6公里，配套口子鎮供電、灌溉、給排水污水處置工程以及特色農產品倉儲物流平台。

12、宜章縣栗源鎮

總投資：1100萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：起點於107國道栗源鎮石波潭村招呼站旁相接，末端跨遼河與栗曾公路相接，規劃設計長1.5公里，寬12米，並在道路兩旁實施綠化、亮化、供排水管網建設、街道景觀建設等。

13、宜章縣黃沙鎮

總投資：1300萬元

建成時間：2018年9月

建設內容：建設主幹道1條，160米長，寬15米，次幹道2條，長325米，寬6米和長221米，寬4.5米，地下供排水管網1500米，建築面積3325平方米，建設文化廣場5000平方米，完善其他相關附屬設施等。

14、零陵區珠山鎮

總投資：3810萬元

建成時間：2018年6月

建設內容：維修改造農貿市場8000平方米，改造進出市場道路1700米，維修及新建攤位148個(新設攤位60個、維修攤位88個)，市場內高標準立面改造等市場配套設施維修建設。

15、道縣仙子腳鎮

總投資：3284萬元

建成時間：2018年6月

建設內容：一期為仙橋路提質改造建設工程，主要改造仙橋路主幹道1500米，改造行車道路面9000平方米，人行道6000平方米，安裝給水管道3000米，排水管道3000米，燃氣管道3000米，電訊管3000米，安裝路燈60盞，種植喬木375株。二期為道泉路提質改造建設工程，主要改造道泉路(仙子腳鎮鎮區段)2800米。改造行車道路面22400平方米，人行道11200平方米，安裝給水管道5600米，排水管道5600米，燃氣管道5600米，電力管5600米，安裝路燈112盞，電訊管5600米。

16、通道縣牙屯堡鎮

總投資：1400萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：新建大戊梁文化廣場，面積3000平方米，步道1200米；新建中心大道(用於連通大戊梁文化廣場)，寬22米，長360米；建設給排水系統、綠化及亮化等配套工程。

17、靖州縣平茶鎮

總投資：3200萬元

建成時間：2018年6月

建設內容：對主街道2000米進行修整加鋪瀝青；鋪設13900米給水管網、2460米排污主管網；新鍵垃圾焚燒爐2座、分類池3座、有害物回收處理池2座；少數民族特色村、民俗文化旅遊接待中心改造。

18、新晃縣貢溪鎮

總投資：4270萬元

建成時間：2018年6月

建設內容：修建風雨橋長20米，寬5.5米，修建防洪堤2000米、集鎮下水道3000米、人行道4000米、集鎮道路2400米，安裝路燈120盞、植樹1000株；改造農貿市場4100平方米；修建休閑公園2000平方米、旅遊公路6000米。

19、龍山縣華塘街道

總投資：7800萬元

建成時間：2017年12月

建設內容：道路全長其1000米，寬36米，配套給排水、綠化工程等級設施建設。

20、保靖縣毛溝鎮

總投資：5618萬元

建成時間：2018年6月

建設內容：對1200米道路旁水溝蓋板進行整修，對長600米寬20米的街道進行路面坎平及硬化，安裝20盞太陽能路燈，建設600米鎮區排污管道，新建200立方米污水處理池一個。改造連接鎮域範圍內公路，長300米，寬30米。新建8000平方米的農貿市場，容納800個攤位，同時建設配套附屬設施。