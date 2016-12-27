長郡湘府中學學生表演話劇《星芒》。

黃鶴小學的學生們現場義賣手工製作的「微景觀」和「多肉盆栽」。

居民們駐足觀看「笑」「和」「鄰」展板。

紅網長沙12月27日訊（時刻新聞記者 周丹 通訊員 王茜）小學生整齊可愛的舞姿動感活力，中學生深情投入的話劇表演激情四射。12月27日下午，長沙市天心區先鋒街道嘉和社區「帶愛回『嘉』·和諧你我」鄰里互助迎元旦主題活動熱情開演，孩子們、老人們歡聚一堂笑聲不斷。

在主題展示區域，「笑」臉展板展示著大家在工作生活中定格的幸福瞬間，激勵著大家微笑面對生活。「和」作品展板是未成年人書畫展，體現了孩子們講文明、樹新風的良好習慣。「遠親不如近鄰，家人互幫互助是應該的。」居民戴菊娥阿姨在現場感言。不少像戴阿姨這樣的「身邊好人」都被寫進了活動主題的展板「鄰」上。

長郡湘府中學的同學們帶來的話劇表演《星芒》，講述了盲女攝影師福星在個人影展現場和手臂受傷的鋼琴比賽冠軍雅琴偶遇而發生的勵志故事。演員們深情投入的表演，傳遞著「星星之所以沒有淹沒在宇宙的黑暗中，就是因為它在努力發出光亮」的積極信念。中建仰天湖小學的小萌娃們帶來了舞蹈《青春修鍊手冊》，他們牽著手登上舞台，個個活潑洋溢喜笑開顏，整齊劃一的表演贏得了現場陣陣掌聲。嘉和社區文藝隊的爺爺奶奶們帶來的扇子舞《劉海砍樵》，為人熟知的花鼓戲通過扇子舞的形式表現出來，更是饒有風味。

來自天心區黃鶴小學的學生們現場義賣手工製作的「微景觀」和「多肉盆栽」，學生們大方介紹帶來的作品，這個說：「阿姨你看，這盆微景觀很精緻哦，這個是隱藏在山間的小橋。」那個說：「叔叔你好，這是我們做的多肉盆栽，裡麵包括了四種不同顏色的多肉植物，很好養活。」孩子們希望通過義賣，向家境困難的同學伸出援助之手、籌善款獻愛心。

嘉和社區書記王露介紹，鄰里和睦是中華民族的傳統美德，也是精神文明建設的重要內容。社區將不斷創新活動載體，注重實效，通過形式多樣的活動讓居民主動走出小家庭，融入大家庭，營造出文明氛圍。